Такий самий, як у дитячому садочку: як приготувати пишний омлет, який не опадає

Наталя Граковська
Пишний омлет. Фото Колаж "Телеграфу"

Чимало хто готує омлет на сніданок, але далеко не завжди він виходить таким високим, ніжним і повітряним, як подавали у дитячому садочку. Здавалося б, страва максимально проста, проте результат часто розчаровує — омлет опадає, стає щільним або навіть "гумовим". Усе тому, що у приготуванні є кілька важливих нюансів, про які знають не всі. Насправді секрет пишного омлету в тому, як змішувати яйця, яку пропорцію обрати і як саме готувати страву. Якщо дотримуватись простих правил, можна легко відтворити той самий ніжний і високий омлет навіть без духовки.

Користувачка katya_blare в Threads поділилася перевіреним способом, який допоможе досягти ідеального результату.

Чому омлет не виходить пишним

Головна помилка — збивати яєчну масу до піни. Якщо перенаситити суміш киснем, омлет підніметься під час приготування, але одразу ж осяде після відкривання кришки і стане щільним. Тому важливо не збивати, а лише акуратно змішати білки з жовтками вінчиком або виделкою до однорідності.

Не менш важливо дотримуватись правильної пропорції: на 1 яйце потрібно брати приблизно 50 мл молока. Саме таке співвідношення дозволяє омлету добре піднятися і залишитися ніжним, а не перетворитися на тонкий корж.

Ще один ключовий момент — повільне приготування. Сильний вогонь лише зіпсує текстуру, тому омлет має готуватися на мінімальному нагріві, поступово "схоплюючись" і зберігаючи свою повітряність.

Пишний омлет — рецепт на водяній бані

Інгредієнти:

  • Яйця — 4 шт.
  • Молоко — 200 мл (краще обирати жирністю не менше 3,2%)
  • Сіль — за смаком
  • Вершкове масло — для змащування форми

1. У глибоку миску розбийте яйця, додайте сіль і влийте молоко. Легко перемішайте вінчиком до однорідності, не збиваючи масу.

2. Візьміть жаростійку керамічну або скляну миску, рясно змастіть її вершковим маслом і влийте яєчно-молочну суміш.

3. У каструлю налийте окріп — рівень води має доходити приблизно до середини миски. Обережно поставте миску всередину.

Пишний омлет можна приготувати на водяній бані. Фото threads.com/@katya_blare

4. Накрийте каструлю щільною кришкою, зменште вогонь до мінімуму і готуйте 13–15 хвилин. Важливо не відкривати кришку під час приготування, щоб уникнути різкого перепаду температури.

5. Після цього вимкніть вогонь і залиште омлет під кришкою ще на 2–3 хвилини — так він трохи ущільниться і його буде легше дістати.

Щоб перетворити омлет на страву ресторанного рівня, на пательні розігрійте трохи олії або вершкового масла, додайте дрібно нарізаний часник і перець чилі. Не обсмажуйте, а лише злегка прогрійте й одразу зніміть з вогню, щоб зберегти аромат і не пересушити інгредієнти. Готовий омлет наріжте порційними шматочками, полийте соєвим соусом, ароматною часниковою олією і посипте дрібно нарізаною зеленою цибулею.

