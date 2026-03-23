Такий самий, як у дитячому садочку: як приготувати пишний омлет, який не опадає

Завдяки простим правилам омлет завжди буде виходити пишним та смачним

Чимало хто готує омлет на сніданок, але далеко не завжди він виходить таким високим, ніжним і повітряним, як подавали у дитячому садочку. Здавалося б, страва максимально проста, проте результат часто розчаровує — омлет опадає, стає щільним або навіть "гумовим". Усе тому, що у приготуванні є кілька важливих нюансів, про які знають не всі. Насправді секрет пишного омлету в тому, як змішувати яйця, яку пропорцію обрати і як саме готувати страву. Якщо дотримуватись простих правил, можна легко відтворити той самий ніжний і високий омлет навіть без духовки.

Користувачка katya_blare в Threads поділилася перевіреним способом, який допоможе досягти ідеального результату.

Чому омлет не виходить пишним

Головна помилка — збивати яєчну масу до піни. Якщо перенаситити суміш киснем, омлет підніметься під час приготування, але одразу ж осяде після відкривання кришки і стане щільним. Тому важливо не збивати, а лише акуратно змішати білки з жовтками вінчиком або виделкою до однорідності.

Не менш важливо дотримуватись правильної пропорції: на 1 яйце потрібно брати приблизно 50 мл молока. Саме таке співвідношення дозволяє омлету добре піднятися і залишитися ніжним, а не перетворитися на тонкий корж.

Ще один ключовий момент — повільне приготування. Сильний вогонь лише зіпсує текстуру, тому омлет має готуватися на мінімальному нагріві, поступово "схоплюючись" і зберігаючи свою повітряність.

Секрет пишного омлету в правильних пропорціях та повільному приготуванні. Фото threads.com/@katya_blare

Пишний омлет — рецепт на водяній бані

Інгредієнти:

Яйця — 4 шт.

Молоко — 200 мл (краще обирати жирністю не менше 3,2%)

Сіль — за смаком

Вершкове масло — для змащування форми

1. У глибоку миску розбийте яйця, додайте сіль і влийте молоко. Легко перемішайте вінчиком до однорідності, не збиваючи масу.

2. Візьміть жаростійку керамічну або скляну миску, рясно змастіть її вершковим маслом і влийте яєчно-молочну суміш.

3. У каструлю налийте окріп — рівень води має доходити приблизно до середини миски. Обережно поставте миску всередину.

Пишний омлет можна приготувати на водяній бані. Фото threads.com/@katya_blare

4. Накрийте каструлю щільною кришкою, зменште вогонь до мінімуму і готуйте 13–15 хвилин. Важливо не відкривати кришку під час приготування, щоб уникнути різкого перепаду температури.

5. Після цього вимкніть вогонь і залиште омлет під кришкою ще на 2–3 хвилини — так він трохи ущільниться і його буде легше дістати.

Щоб перетворити омлет на страву ресторанного рівня, на пательні розігрійте трохи олії або вершкового масла, додайте дрібно нарізаний часник і перець чилі. Не обсмажуйте, а лише злегка прогрійте й одразу зніміть з вогню, щоб зберегти аромат і не пересушити інгредієнти. Готовий омлет наріжте порційними шматочками, полийте соєвим соусом, ароматною часниковою олією і посипте дрібно нарізаною зеленою цибулею.