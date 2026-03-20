Просто обсмажте варені яйця — і звичайний бутерброд стане делікатесом: рецепт незвичайного сніданку (відео)

Такий спосіб приготування дозволяє зробити яйця більш насиченими на смак

Яйця часто готують на сніданок. Найчастіше це яєчня, омлет або варені яйця, які подають із хлібом, овочами чи з кашею. Проте навіть із таких простих інгредієнтів можна створити щось нове та цікаве. Ранковий бутерброд з яйцем легко перетворити на більш оригінальну страву, якщо трохи змінити спосіб приготування.

У блозі baiba.tropina в Instagram поділилися рецептом бутерброда з овочами та обсмаженими вареними яйцями. Після обсмажування яйця виходять з апетитною скоринкою та мають більш насичений смак. У поєднанні з підсмаженими овочами та свіжим хлібом виходить ситний і збалансований сніданок.

Як приготувати смачний сніданок з яйцями

Для приготування вам знадобляться яйця, невелика цибулина, половина солодкого перцю, сіль, перець, улюблені спеції до смаку, кілька скибок хліба та трохи олії для смаження. Спочатку яйця потрібно відварити круто, дати їм охолонути і очистити від шкаралупи. Далі розігрійте сковорідку з невеликою кількістю олії, додайте спеції — це можуть бути паприка, сухий часник або суміш трав — і викладіть цілі варені яйця. Обсмажуйте їх, періодично перевертаючи, поки вони не покриються легкою скоринкою.

Обсмажте варені яйця

Після цього перекладіть яйця на тарілку, а на тій же сковорідці обсмажте дрібно нарізану цибулю та солодкий перець до м’якості. Овочі можна злегка підсолити, щоб вони краще розкрили смак. Яйця наріжте кружальцями.

Хліб за бажанням можна трохи підсушити на сухій сковорідці або в тостері. На кожну скибку викладіть спочатку теплі овочі, а зверху — нарізані яйця. За потреби можна додати ще трохи спецій, соус та свіжу зелень.

Подавайте бутерброди теплими — так вони найсмачніші. Також їх можна доповнити чашкою кави або чаю, і у вас вийде повноцінний сніданок, який зарядить енергією на першу половину дня.