Такой же, как в детском саду: как приготовить пышный омлет, который не опадает

Благодаря простым правилам омлет всегда будет получаться пышным и вкусным

Многие готовят омлет на завтрак, но далеко не всегда он получается таким высоким, нежным и воздушным, как подавали в детском саду. Казалось бы, блюдо максимально простое, но результат часто разочаровывает – омлет опадает, становится плотным или даже "резиновым". Все потому, что в приготовлении есть несколько важных нюансов, о которых знают не все. На самом деле секрет пышного омлета в том, как смешивать яйца, какую пропорцию продуктов выбрать и как готовить блюдо. Если придерживаться простых правил, можно легко приготовить тот самый нежный и высокий омлет даже без духовки.

Пользователь katya_blare в Threads поделилась проверенным способом, который поможет добиться идеального результата.

Почему омлет не получается пышным

Главная ошибка — взбивать яичную массу до пены. Если перенасытить смесь кислородом, омлет поднимется во время приготовления, но сразу же осядет после открытия крышки и станет плотным. Поэтому важно не взбивать, а только аккуратно смешать белки с желтками венчиком или вилкой до однородности.

Не менее важно соблюдать правильную пропорцию: на 1 яйцо нужно брать примерно 50 мл молока. Именно такое соотношение позволяет омлету хорошо подняться и остаться нежным, а не превратиться в тонкую лепешку.

Еще один ключевой момент — медленное приготовление. Сильный огонь только испортит текстуру, поэтому омлет должен готовиться на минимальном нагреве, постепенно "схватываясь" и сохраняя свою воздушность.

Секрет пышного омлета в правильных пропорциях и медленном приготовлении. Фото threads.com/@katya_blare

Пышный омлет — рецепт на водяной бане

Ингредиенты:

Яйца – 4 шт.

Молоко – 200 мл (лучше выбирать жирностью не менее 3,2%)

Соль – по вкусу

Сливочное масло – для смазывания формы

1. В глубокую миску разбейте яйца, добавьте соль и влейте молоко. Легко перемешайте венчиком до однородности, не сбивая массу.

2. Возьмите жаростойкую керамическую или стеклянную миску, обильно смажьте ее сливочным маслом и влейте яично-молочную смесь.

3. В кастрюлю налейте кипяток – уровень воды должен доходить примерно до середины миски. Осторожно поставьте миску внутрь.

Пышный омлет можно приготовить на водяной бане. Фото threads.com/@katya_blare

4. Накройте кастрюлю плотной крышкой, убавьте огонь до минимума и готовьте 13–15 минут. Важно не открывать крышку во время приготовления во избежание резкого перепада температуры.

5. После этого выключите огонь и оставьте омлет под крышкой еще на 2–3 минуты – так он немного уплотнится и его будет легче достать.

Чтобы превратить омлет в блюдо ресторанного уровня, на сковороде разогрейте немного сливочного масла, добавьте мелко нарезанный чеснок и перец чили. Не обжаривайте, а слегка прогрейте и сразу снимите с огня, чтобы сохранить аромат и не пересушить ингредиенты. Готовый омлет нарежьте порционными кусочками, полейте соевым соусом, ароматным чесночным маслом и посыпьте мелко нарезанным зеленым луком.