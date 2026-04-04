Забудьте про "Шубу": ця бурякова закуска стане фаворитом на вашому столі (відео)
Рецепт салату, який захочеться повторити
Найпопулярнішими стравами з буряка є борщ та салат "Шуба". Однак, якщо на приготування останньої обмаль часу можна обійтися приготуванням в рази простішої та не менш смачної страви.
Йдеться про салат з буряка, телятини та маринованих огірків. А рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "ann_.food".
Як приготувати салат з буряка, телятини та маринованих огірків
Інгредієнти:
- буряк варений;
- телятина відварена (можна замінити курячим філе);
- маринований огірок;
- консервований горошок;
- цибуля маринована;
- майонез або сметана;
- оцет;
- цукор;
- сіль;
- окріп;
- гірчиця;
Спосіб приготування:
1.Буряк та мʼясо відварити, нарізати соломкою.
2.Огірки нарізати соломкою.
3.Цибулю порізати півкільцями і замаринувати (сіль+цукор+оцет+залити окропом).
4.До цих інгредієнтів додати горошок консервований.
5.Заправити майонезом або сметаною.
6.Додати сіль та гірчицю, перемішати.