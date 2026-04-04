Забудьте про "Шубу": ця бурякова закуска стане фаворитом на вашому столі (відео)

Рецепт салату, який захочеться повторити

Найпопулярнішими стравами з буряка є борщ та салат "Шуба". Однак, якщо на приготування останньої обмаль часу можна обійтися приготуванням в рази простішої та не менш смачної страви.

Йдеться про салат з буряка, телятини та маринованих огірків. А рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "ann_.food".

Як приготувати салат з буряка, телятини та маринованих огірків

Інгредієнти:

буряк варений;

телятина відварена (можна замінити курячим філе);

маринований огірок;

консервований горошок;

цибуля маринована;

майонез або сметана;

оцет;

цукор;

сіль;

окріп;

гірчиця;

Спосіб приготування:

1.Буряк та мʼясо відварити, нарізати соломкою.

2.Огірки нарізати соломкою.

3.Цибулю порізати півкільцями і замаринувати (сіль+цукор+оцет+залити окропом).

4.До цих інгредієнтів додати горошок консервований.

5.Заправити майонезом або сметаною.

6.Додати сіль та гірчицю, перемішати.