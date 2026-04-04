Укр

Забудьте о "Шубе": эта свекольная закуска станет фаворитом на вашем столе (видео)

Автор
Мария Швец
Дата публикации
Читати українською
Необычайно вкусное блюдо. Фото instagram

Рецепт салата, который захочется повторить

Самыми популярными блюдами из свеклы являются борщ и салат "Шуба". Однако, если на приготовление последней мало времени можно обойтись приготовлением в разы более простого и не менее вкусного блюда.

Речь идет о салате из свеклы, телятины и маринованных огурцов. А рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "ann_.food".

Как приготовить салат из свеклы, телятины и маринованных огурцов

Ингредиенты:

  • свекла вареная;
  • телятина отварная (можно заменить куриным филе);
  • маринованный огурец;
  • консервированный горошек;
  • лук маринованный;
  • майонез или сметана;
  • уксус;
  • сахар;
  • соль;
  • кипяток;
  • горчица;

Способ приготовления:

1.Свеклу и мясо отварить, нарезать соломкой.

2.Огурцы нарезать соломкой.

3.Лук порезать полукольцами и замариновать (соль+сахар+уксус+залить кипятком).

4.К этим ингредиентам добавить горошек консервированный.

5.Заправить майонезом или сметаной.

6.Добавить соль и горчицу, перемешать.

