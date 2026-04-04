Забудьте о "Шубе": эта свекольная закуска станет фаворитом на вашем столе (видео)

Рецепт салата, который захочется повторить

Самыми популярными блюдами из свеклы являются борщ и салат "Шуба". Однако, если на приготовление последней мало времени можно обойтись приготовлением в разы более простого и не менее вкусного блюда.

Речь идет о салате из свеклы, телятины и маринованных огурцов. А рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "ann_.food".

Как приготовить салат из свеклы, телятины и маринованных огурцов

Ингредиенты:

свекла вареная;

телятина отварная (можно заменить куриным филе);

маринованный огурец;

консервированный горошек;

лук маринованный;

майонез или сметана;

уксус;

сахар;

соль;

кипяток;

горчица;

Способ приготовления:

1.Свеклу и мясо отварить, нарезать соломкой.

2.Огурцы нарезать соломкой.

3.Лук порезать полукольцами и замариновать (соль+сахар+уксус+залить кипятком).

4.К этим ингредиентам добавить горошек консервированный.

5.Заправить майонезом или сметаной.

6.Добавить соль и горчицу, перемешать.