Забудьте о "Шубе": эта свекольная закуска станет фаворитом на вашем столе (видео)
Рецепт салата, который захочется повторить
Самыми популярными блюдами из свеклы являются борщ и салат "Шуба". Однако, если на приготовление последней мало времени можно обойтись приготовлением в разы более простого и не менее вкусного блюда.
Речь идет о салате из свеклы, телятины и маринованных огурцов. А рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "ann_.food".
Как приготовить салат из свеклы, телятины и маринованных огурцов
Ингредиенты:
- свекла вареная;
- телятина отварная (можно заменить куриным филе);
- маринованный огурец;
- консервированный горошек;
- лук маринованный;
- майонез или сметана;
- уксус;
- сахар;
- соль;
- кипяток;
- горчица;
Способ приготовления:
1.Свеклу и мясо отварить, нарезать соломкой.
2.Огурцы нарезать соломкой.
3.Лук порезать полукольцами и замариновать (соль+сахар+уксус+залить кипятком).
4.К этим ингредиентам добавить горошек консервированный.
5.Заправить майонезом или сметаной.
6.Добавить соль и горчицу, перемешать.