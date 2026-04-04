Секрет одеського форшмаку: готуємо як у ресторані за лічені хвилини (відео)

За цим рецептом форшмак виходить ідеальний

Одеса має свої кулінарні традиції. Ми розповідали, як приготувати баклажанну ікру за рецептом Сави Лібкіна. Тепер розповімо, як приготувати справжній одеський форшмак.

Рецептом у своєму інстаграмі поділилась кулінарна блогерка Валентина Саєнко. За її словами, саме цей форшмак її навчила готувати шефиня ресторану в Одесі.

Інгредієнти:

Оселедець — 2 шт;

Яйця відварені — 2 шт;

Яблуко — 1 кисле;

Цибуля — 1 шт (маленька);

Масло вершкове — 70-90 г (м’яке);

Булочка — 1 шт;

Молоко для замочування.

Спосіб приготування:

Зачищаємо оселедець. Знімаємо філе, прибираємо кістки, якщо лишились, та дрібно нарізаємо. Булочку чистимо від скоринки і замочуємо в молоці. Кисле яблуко чистимо від шкірки та натираємо на дуже дрібну тертку. Натираємо цибулю і яйця. Булочку відтискаємо від зайвої рідини і теж додаємо до оселедця. Додаємо мʼяке вершкове масло. Все ретельно перемішуємо.

Одразу можна куштувати, а можна залишити в холодильнику, щоб продукти обмінялись смаками. Особливо смачно смакувати форшмак з тостами з чорного хліба.