Секрет одеського форшмаку: готуємо як у ресторані за лічені хвилини (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
За цим рецептом форшмак виходить ідеальний
Одеса має свої кулінарні традиції. Ми розповідали, як приготувати баклажанну ікру за рецептом Сави Лібкіна. Тепер розповімо, як приготувати справжній одеський форшмак.
Рецептом у своєму інстаграмі поділилась кулінарна блогерка Валентина Саєнко. За її словами, саме цей форшмак її навчила готувати шефиня ресторану в Одесі.
Інгредієнти:
- Оселедець — 2 шт;
- Яйця відварені — 2 шт;
- Яблуко — 1 кисле;
- Цибуля — 1 шт (маленька);
- Масло вершкове — 70-90 г (м’яке);
- Булочка — 1 шт;
- Молоко для замочування.
Спосіб приготування:
- Зачищаємо оселедець. Знімаємо філе, прибираємо кістки, якщо лишились, та дрібно нарізаємо.
- Булочку чистимо від скоринки і замочуємо в молоці. Кисле яблуко чистимо від шкірки та натираємо на дуже дрібну тертку.
- Натираємо цибулю і яйця. Булочку відтискаємо від зайвої рідини і теж додаємо до оселедця.
- Додаємо мʼяке вершкове масло. Все ретельно перемішуємо.
Одразу можна куштувати, а можна залишити в холодильнику, щоб продукти обмінялись смаками. Особливо смачно смакувати форшмак з тостами з чорного хліба. Також ми ділились рецептом апетитних "курячих бомбочок".