Секрет одесского форшмака: готовим как в ресторане за считанные минуты (видео)

Наталья Граковская
Аппетитный рецепт намазки на хлеб
Аппетитный рецепт намазки на хлеб.

По этому рецепту форшмак выходит идеальный

В Одессе есть свои кулинарные традиции. Мы рассказывали, как приготовить баклажанную икру по рецепту Саввы Либкина. Теперь расскажем, как приготовить настоящий одесский форшмак.

Рецептом в своем инстаграмме поделилась кулинарная блогерша Валентина Саенко. По ее словам, именно этот форшмак научила ее готовить шефиня ресторана в Одессе.

Ингредиенты:

  • Селедка — 2 шт;
  • Яйца отварные – 2 шт;
  • Яблоко – 1 кислое;
  • Лук – 1 шт (маленький);
  • Масло сливочное — 70-90 г (мягкое);
  • Булочка – 1 шт;
  • Молоко для замачивания.

Способ приготовления:

  1. Зачищаем сельдь. Снимаем филе, убираем кости, если остались и мелко нарезаем.
  2. Булочку чистим от корочки и замачиваем в молоке. Кислое яблоко чистим от кожуры и натираем на очень мелкую терку.
  3. Натираем лук и яйца. Булочку отжимаем от лишней жидкости и тоже добавляем к сельди.
  4. Добавляем мягкое сливочное масло. Все тщательно перемешиваем.

Сразу можно пробовать, а можно оставить в холодильнике, чтобы продукты обменялись вкусами. Особенно вкусно смаковать форшмак с тостами из черного хлеба. Также мы делились рецептом аппетитных "куриных бомбочек".

