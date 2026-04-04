Секрет одесского форшмака: готовим как в ресторане за считанные минуты (видео)

По этому рецепту форшмак выходит идеальный

В Одессе есть свои кулинарные традиции. Мы рассказывали, как приготовить баклажанную икру по рецепту Саввы Либкина. Теперь расскажем, как приготовить настоящий одесский форшмак.

Рецептом в своем инстаграмме поделилась кулинарная блогерша Валентина Саенко. По ее словам, именно этот форшмак научила ее готовить шефиня ресторана в Одессе.

Ингредиенты:

Селедка — 2 шт;

Яйца отварные – 2 шт;

Яблоко – 1 кислое;

Лук – 1 шт (маленький);

Масло сливочное — 70-90 г (мягкое);

Булочка – 1 шт;

Молоко для замачивания.

Способ приготовления:

Зачищаем сельдь. Снимаем филе, убираем кости, если остались и мелко нарезаем. Булочку чистим от корочки и замачиваем в молоке. Кислое яблоко чистим от кожуры и натираем на очень мелкую терку. Натираем лук и яйца. Булочку отжимаем от лишней жидкости и тоже добавляем к сельди. Добавляем мягкое сливочное масло. Все тщательно перемешиваем.

Сразу можно пробовать, а можно оставить в холодильнике, чтобы продукты обменялись вкусами. Особенно вкусно смаковать форшмак с тостами из черного хлеба.