Цю помилку роблять майже всі: який інгредієнт не варто додавати до котлет, щоб вони не були жорсткими

Соковиті котлети без зайвих добавок

Маленькі деталі часто відіграють ключову роль у смаку готових страв. Ми розповідали, чому варто спробувати зварити борщ без картоплі. Тепер ділимось порадою, яка може навіть здивувати кулінарів. Вона стосується приготування котлет.

Чи знали ви, що яйця, які багато хто вважає обов’язковим доповненням до м’ясного фаршу на котлети, насправді не потрібні? Про це для SHUBA розповіла авторка кулінарного блогу "Котлетка" Маша Сердюк.

Чи потрібні яйця в котлетах?

Багато хто вважає, що яйця – обов’язковий інгредієнт для соковитих котлет. Проте, це не більше ніж міф. М'ясний фарш сам по собі досить в'язкий, щоб тримати форму котлети. Додавання яєць може навіть зробити котлети сухішими, перетворивши їх на "підошву".

Чому яйця у фарші для котлет – зайвий інгредієнт?

Поширена думка, що яйця роблять котлети більш соковитими, насправді є помилковою. Яйця можуть зробити котлети сухішими, оскільки білок при нагріванні згортається і витягує вологу з фаршу. А ще у багатьох кухнях світу, таких як американська чи турецька, котлети готують без додавання яєць, і вони виходять дуже смачними.

Тож додавати яйця чи ні — лише ваше рішення, однак ми радимо хоча б спробувати приготувати без них. Також ми розповідали, як додавати буряк у борщ, щоб він точно зберіг яскравий колір.