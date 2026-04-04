Эту ошибку делают почти все: какой ингредиент не стоит добавлять в котлеты, чтобы они не были жесткими

Сочные котлеты без лишних добавок

Маленькие детали часто играют ключевую роль во вкусе готовых блюд. Мы рассказывали, почему следует попытаться сварить борщ без картофеля. Теперь делимся советом, который может даже удивить кулинаров. Она касается приготовления котлет.

Знали ли вы, что яйца, которые многие считают обязательным дополнением к мясному фаршу на котлеты, действительно не нужны? Об этом для SHUBA рассказала автор кулинарного блога "Котлетка" Маша Сердюк.

Нужны ли яйца в котлетах?

Многие считают, что яйца – обязательный ингредиент для сочных котлет. Однако это не более чем миф. Мясной фарш сам по себе достаточно вяжущий, чтобы держать форму котлеты. Добавление яиц может даже сделать котлеты более сухими, превратив их в "подошву".

Почему яйца в фарше для котлет – лишний ингредиент?

Распространенное мнение, что яйца делают котлеты более сочными, на самом деле ошибочно. Яйца могут сделать котлеты более сухими, поскольку белок при нагревании сворачивается и извлекает влагу из фарша. А еще во многих кухнях мира, таких как американская или турецкая котлеты готовят без добавления яиц, и они получаются очень вкусными.

Так что добавлять яйца или нет — только ваше решение, однако мы советуем хотя бы попытаться приготовить без них.