Салат-відкриття: з банки – на святковий стіл, без "Олів'є" та "Шуби" (відео)
Салат, який замінить звичні страви
Ми розповідали, як закрити баклажани по-грузинськи. Тепер ділимось рецептом консервації баклажанів з майонезом. На святковому столі цей салатик замінить вам всі "Олів’є" та "Шуби".
Баклажани виходять дуже смачні, а ще цікавий факт — дуже нагадують гриби. Рецептом на своєму кулінарному ютуб-каналі поділилась Марія Василик.
Інгредієнти:
- 3 кг баклажанів
- 1,5 кг цибулі
- 600 г майонезу
- 40 г грибної приправи
- олія
- сіль — до смаку
Спосіб приготування:
- Баклажани ретельно миємо, кришимо кубиками. Відварюємо 10 хвилин у підсоленій воді.
- Відкидаємо на друшляк, баклажани повинні стекти. Цибулю нарізаємо невеликим кубиком, обсмажуємо на олії.
- Змішуємо баклажани і цибулю. Додаємо майонез і приправу. Все разом тушкуємо 10 хвилин.
- Розкладаємо по чистих і сухих баночках. Ставимо їх у каструлю, доливаємо води банкам "по плічка".
- Стерилізуємо від закипання води півлітрові банки 20 хвилин. Закриваємо за технологією.
Взимку перед будь-яким застіллям залишиться лише відкрити баночку і перекласти салат в красиву тарілку — і все готово. Також ми розповідали, як можна оригінально приготувати "Шубу" — в лаваші.