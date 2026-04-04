Салат-відкриття: з банки – на святковий стіл, без "Олів'є" та "Шуби" (відео)

Салат, який замінить звичні страви

Ми розповідали, як закрити баклажани по-грузинськи. Тепер ділимось рецептом консервації баклажанів з майонезом. На святковому столі цей салатик замінить вам всі "Олів’є" та "Шуби".

Баклажани виходять дуже смачні, а ще цікавий факт — дуже нагадують гриби. Рецептом на своєму кулінарному ютуб-каналі поділилась Марія Василик.

Інгредієнти:

3 кг баклажанів

1,5 кг цибулі

600 г майонезу

40 г грибної приправи

олія

сіль — до смаку

Спосіб приготування:

Баклажани ретельно миємо, кришимо кубиками. Відварюємо 10 хвилин у підсоленій воді. Відкидаємо на друшляк, баклажани повинні стекти. Цибулю нарізаємо невеликим кубиком, обсмажуємо на олії. Змішуємо баклажани і цибулю. Додаємо майонез і приправу. Все разом тушкуємо 10 хвилин. Розкладаємо по чистих і сухих баночках. Ставимо їх у каструлю, доливаємо води банкам "по плічка". Стерилізуємо від закипання води півлітрові банки 20 хвилин. Закриваємо за технологією.

Взимку перед будь-яким застіллям залишиться лише відкрити баночку і перекласти салат в красиву тарілку — і все готово. Також ми розповідали, як можна оригінально приготувати "Шубу" — в лаваші.