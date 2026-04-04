Салат-відкриття: з банки – на святковий стіл, без "Олів'є" та "Шуби" (відео)

Наталя Граковська
Ці баклажани на смак як грибочки. Фото smachno.ua

Салат, який замінить звичні страви

Ми розповідали, як закрити баклажани по-грузинськи. Тепер ділимось рецептом консервації баклажанів з майонезом. На святковому столі цей салатик замінить вам всі "Олів’є" та "Шуби".

Баклажани виходять дуже смачні, а ще цікавий факт — дуже нагадують гриби. Рецептом на своєму кулінарному ютуб-каналі поділилась Марія Василик.

Інгредієнти:

  • 3 кг баклажанів
  • 1,5 кг цибулі
  • 600 г майонезу
  • 40 г грибної приправи
  • олія
  • сіль — до смаку

Спосіб приготування:

  1. Баклажани ретельно миємо, кришимо кубиками. Відварюємо 10 хвилин у підсоленій воді.
  2. Відкидаємо на друшляк, баклажани повинні стекти. Цибулю нарізаємо невеликим кубиком, обсмажуємо на олії.
  3. Змішуємо баклажани і цибулю. Додаємо майонез і приправу. Все разом тушкуємо 10 хвилин.
  4. Розкладаємо по чистих і сухих баночках. Ставимо їх у каструлю, доливаємо води банкам "по плічка".
  5. Стерилізуємо від закипання води півлітрові банки 20 хвилин. Закриваємо за технологією.

Взимку перед будь-яким застіллям залишиться лише відкрити баночку і перекласти салат в красиву тарілку — і все готово. Також ми розповідали, як можна оригінально приготувати "Шубу" — в лаваші.

