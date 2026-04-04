Салат-открытие: из банки – на праздничный стол, без "Оливье" и "Шубы" (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
- 903
Салат, который заменит привычные блюда
Мы рассказывали, как закрыть баклажаны по-грузински. Теперь делимся рецептом консервации баклажанов с майонезом. На праздничном столе этот салатик заменит вам все "Оливье" и "Шубы".
Баклажаны получаются очень вкусные, а еще интересный факт – очень напоминают грибы. Рецептом на своем кулинарном ютуб-канале поделилась Мария Василик.
Ингредиенты:
- 3 кг баклажанов
- 1,5 кг лука
- 600 г майонеза
- 40 г грибной приправы
- масло
- соль — по вкусу
Способ приготовления:
- Баклажаны тщательно моем, крошим кубиками. Отвариваем 10 минут в подсоленной воде.
- Откидываем на дуршлаг, баклажаны должны стечь. Лук нарезаем небольшим кубиком, обжариваем на растительном масле.
- Смешиваем баклажаны и лук. Добавляем майонез и приправу. Все вместе тушим 10 минут.
- Раскладываем по чистым и сухим баночкам. Ставим их в кастрюлю, доливаем воды банкам "по плечики".
- Стерилизуем от закипания воды пол-литровые банки 20 минут. Закрываем по технологии.
Зимой перед любым застольем останется открыть баночку и переложить салат в красивую тарелку — и все готово. Также мы рассказывали, как можно оригинально приготовить "Шубу" – в лаваше.