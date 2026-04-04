Укр

Салат-открытие: из банки – на праздничный стол, без "Оливье" и "Шубы" (видео)

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
Читати українською
903
Эти баклажаны по вкусу как грибочки
Фото smachno.ua

Салат, который заменит привычные блюда

Мы рассказывали, как закрыть баклажаны по-грузински. Теперь делимся рецептом консервации баклажанов с майонезом. На праздничном столе этот салатик заменит вам все "Оливье" и "Шубы".

Баклажаны получаются очень вкусные, а еще интересный факт – очень напоминают грибы. Рецептом на своем кулинарном ютуб-канале поделилась Мария Василик.

Ингредиенты:

  • 3 кг баклажанов
  • 1,5 кг лука
  • 600 г майонеза
  • 40 г грибной приправы
  • масло
  • соль — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Баклажаны тщательно моем, крошим кубиками. Отвариваем 10 минут в подсоленной воде.
  2. Откидываем на дуршлаг, баклажаны должны стечь. Лук нарезаем небольшим кубиком, обжариваем на растительном масле.
  3. Смешиваем баклажаны и лук. Добавляем майонез и приправу. Все вместе тушим 10 минут.
  4. Раскладываем по чистым и сухим баночкам. Ставим их в кастрюлю, доливаем воды банкам "по плечики".
  5. Стерилизуем от закипания воды пол-литровые банки 20 минут. Закрываем по технологии.

Зимой перед любым застольем останется открыть баночку и переложить салат в красивую тарелку — и все готово. Также мы рассказывали, как можно оригинально приготовить "Шубу" – в лаваше.

Теги:
#Рецепт #Салат #Закуска #Майонез #Баклажаны #Консервация