Салат-открытие: из банки – на праздничный стол, без "Оливье" и "Шубы" (видео)

Салат, который заменит привычные блюда

Мы рассказывали, как закрыть баклажаны по-грузински. Теперь делимся рецептом консервации баклажанов с майонезом. На праздничном столе этот салатик заменит вам все "Оливье" и "Шубы".

Баклажаны получаются очень вкусные, а еще интересный факт – очень напоминают грибы. Рецептом на своем кулинарном ютуб-канале поделилась Мария Василик.

Ингредиенты:

3 кг баклажанов

1,5 кг лука

600 г майонеза

40 г грибной приправы

масло

соль — по вкусу

Способ приготовления:

Баклажаны тщательно моем, крошим кубиками. Отвариваем 10 минут в подсоленной воде. Откидываем на дуршлаг, баклажаны должны стечь. Лук нарезаем небольшим кубиком, обжариваем на растительном масле. Смешиваем баклажаны и лук. Добавляем майонез и приправу. Все вместе тушим 10 минут. Раскладываем по чистым и сухим баночкам. Ставим их в кастрюлю, доливаем воды банкам "по плечики". Стерилизуем от закипания воды пол-литровые банки 20 минут. Закрываем по технологии.

Зимой перед любым застольем останется открыть баночку и переложить салат в красивую тарелку — и все готово.