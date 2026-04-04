Покращена версія улюбленого "Олів’є": рецепт, який вас здивує (відео)
Цей салат стане вашим новим фаворитом
Попри велике розмаїття продуктів у супермаркетах та велику кількість нових рецептів багато хто продовжує готувати страви з дитинства. Серед них — салати "Шуба" та "Олів'є".
Сьогодні ми пропонуємо зробити салат "Олів'є" ще смачнішим, замінивши всього один інгредієнт. Автор рецепту пропонує замінити ковбасу на копчену курячу грудку, інформують на YouTube-сторінці "Кулінарний Двіж".
Як приготувати "Олів'є" по-новому
Інгредієнти:
- куряча грудка копчена;
- огірок квашений;
- картопля;
- морква;
- яйце;
- горошок;
- майонез;
Спосіб приготування:
- Шкірку з м'яса зрізати, залишивши лише ніжну частину, нарізати кубиками.
- Картоплю нарізати кубиками.
- Огірок нарізати кубиками.
- Моркву нарізати кубиками.
- Яйце нарізати кубиками.
- Змішати усі інгредієнти, заправити майонезом, підсолити, перемішати.