Покращена версія улюбленого "Олів’є": рецепт, який вас здивує (відео)

Марія Швець
Автор
Цю страву захочете готувати регулярно
Цю страву захочете готувати регулярно.

Попри велике розмаїття продуктів у супермаркетах та велику кількість нових рецептів багато хто продовжує готувати страви з дитинства. Серед них — салати "Шуба" та "Олів'є".

Сьогодні ми пропонуємо зробити салат "Олів'є" ще смачнішим, замінивши всього один інгредієнт. Автор рецепту пропонує замінити ковбасу на копчену курячу грудку, інформують на YouTube-сторінці "Кулінарний Двіж".

Як приготувати "Олів'є" по-новому

Інгредієнти:

  • куряча грудка копчена;
  • огірок квашений;
  • картопля;
  • морква;
  • яйце;
  • горошок;
  • майонез;

Спосіб приготування:

  1. Шкірку з м'яса зрізати, залишивши лише ніжну частину, нарізати кубиками.
  2. Картоплю нарізати кубиками.
  3. Огірок нарізати кубиками.
  4. Моркву нарізати кубиками.
  5. Яйце нарізати кубиками.
  6. Змішати усі інгредієнти, заправити майонезом, підсолити, перемішати.
