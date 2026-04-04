Укр

Улучшенная версия любимого "Оливье": рецепт, который вас удивит (видео)

Автор
Мария Швец
Дата публикации
Читати українською
Автор
Это блюдо захотите готовить регулярно
Это блюдо захотите готовить регулярно. Фото ru.freepik.com

Этот салат станет вашим новым фаворитом

Несмотря на большое разнообразие продуктов в супермаркетах и большое количество новых рецептов, многие продолжают готовить блюда с детства. Среди них — салаты "Шуба" и "Оливье".

Сегодня мы предлагаем сделать салат "Оливье" еще более вкусным, заменив всего один ингредиент. Автор рецепта предлагает заменить колбасу копченой куриной грудкой, информируют на YouTube-странице "Кулинарный Движ".

Как приготовить "Оливье" по-новому

Ингредиенты:

  • куриная грудка копченая;
  • огурец квашеный;
  • картофель;
  • морковь;
  • яйцо;
  • горошек;
  • майонез;

Способ приготовления:

  1. Кожу с мяса срезать, оставив только нежную часть, нарезать кубиками.
  2. Картошку нарезать кубиками.
  3. Огурец порезать кубиками.
  4. Морковь порезать кубиками.
  5. Яйцо порезать кубиками.
  6. Смешать все ингредиенты, заправить майонезом, подсолить, перемешать.
