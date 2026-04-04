Улучшенная версия любимого "Оливье": рецепт, который вас удивит (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Этот салат станет вашим новым фаворитом
Несмотря на большое разнообразие продуктов в супермаркетах и большое количество новых рецептов, многие продолжают готовить блюда с детства. Среди них — салаты "Шуба" и "Оливье".
Сегодня мы предлагаем сделать салат "Оливье" еще более вкусным, заменив всего один ингредиент. Автор рецепта предлагает заменить колбасу копченой куриной грудкой, информируют на YouTube-странице "Кулинарный Движ".
Как приготовить "Оливье" по-новому
Ингредиенты:
- куриная грудка копченая;
- огурец квашеный;
- картофель;
- морковь;
- яйцо;
- горошек;
- майонез;
Способ приготовления:
- Кожу с мяса срезать, оставив только нежную часть, нарезать кубиками.
- Картошку нарезать кубиками.
- Огурец порезать кубиками.
- Морковь порезать кубиками.
- Яйцо порезать кубиками.
- Смешать все ингредиенты, заправить майонезом, подсолить, перемешать.