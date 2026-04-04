Цей салат просто золото для великоднього столу: гості тільки його і їдять (відео)
Смачніше за Олів’є та Шубу
Святковий великодній стіл легко урізноманітнити різними закусками та салатами, які створюють атмосферу свята й затишку. Один із вдалих варіантів — салат із копченою куркою та редискою. Він виходить ніжним, із легкою пікантною ноткою та приємною свіжістю овочів, ситним і водночас не дуже важким.
Салат з копченою куркою, редисом, яйцями можна подати шарами або перемішати — у будь-якому випадку він виглядатиме апетитно та святково. Рецептом страви поділилися на YouTube-каналі "Віка-Прості Рецепти".
Інгредієнти:
- Курка копчена — 100 г
- Редиска — 70 г
- Сир (моцарела або твердий) — 100 г
- Яблуко зелене — половинка
- Огірок свіжий – 1 шт. (≈120 г)
- Яйця варені — 2 шт.
- Часник — 1 зубчик
- Майонез — 2-3 ст. ложки
- Сіль — за смаком
- Зелень – для прикраси
Етапи приготування:
- Сир натріть на дрібній тертці, змішайте з пропущеним через прес часником і ложкою майонезу. Викладіть на тарілку і добре утрамбуйте.
- Копчену курку наріжте дрібним кубиком. Викладіть другим шаром. Якщо курка засуха, додайте тонку сіточку майонезу.
- Огірок наріжте кубиком і викладіть наступним шаром. Якщо огірок дуже водянистий, приберіть насіння ложкою.
- Наступний шар — натерті на великій тертці яйця. Злегка посоліть їх і додайте майонез.
- Яблуко натріть на великій тертці, скропіть лимонним соком і викладіть на яйця.
- Останній шар — натерта на великій тертці редиска. Після натирання дайте їй постояти 2 хвилини й обов’язково відіжміть зайвий сік руками, перш ніж викладати в салат.