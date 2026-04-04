Цей салат просто золото для великоднього столу: гості тільки його і їдять (відео)

Смачніше за Олів’є та Шубу

Святковий великодній стіл легко урізноманітнити різними закусками та салатами, які створюють атмосферу свята й затишку. Один із вдалих варіантів — салат із копченою куркою та редискою. Він виходить ніжним, із легкою пікантною ноткою та приємною свіжістю овочів, ситним і водночас не дуже важким.

Салат з копченою куркою, редисом, яйцями можна подати шарами або перемішати — у будь-якому випадку він виглядатиме апетитно та святково. Рецептом страви поділилися на YouTube-каналі "Віка-Прості Рецепти".

Інгредієнти:

Курка копчена — 100 г

Редиска — 70 г

Сир (моцарела або твердий) — 100 г

Яблуко зелене — половинка

Огірок свіжий – 1 шт. (≈120 г)

Яйця варені — 2 шт.

Часник — 1 зубчик

Майонез — 2-3 ст. ложки

Сіль — за смаком

Зелень – для прикраси

Етапи приготування: