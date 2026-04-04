Этот салат — просто золото для пасхального стола: гости только его и едят (видео)
Вкуснее Оливье и Шубы
Праздничный пасхальный стол легко разнообразить разными закусками и салатами, которые создают атмосферу праздника и уюта. Один из удачных вариантов — салат с копченой курицей и редисом. Он получается нежным, с легкой пикантной ноткой и приятной свежестью овощей, сытным и в то же время не очень тяжелым.
Салат с копченой курицей, редисом, яйцами можно подать слоями или перемешать — в любом случае он будет выглядеть аппетитно и празднично. Рецептом блюда поделились на YouTube-канале "Віка-Прості Рецепти".
Ингредиенты:
- Курица копченая — 100 г
- Редис — 70 г
- Сыр (моцарелла или твердый) — 100 г
- Яблоко зеленое — половинка
- Огурец свежий — 1 шт. (≈120 г)
- Яйца вареные — 2 шт.
- Чеснок — 1 зубчик
- Майонез — 2–3 ст. ложки
- Соль — по вкусу
- Зелень — для украшения
Этапы приготовления:
- Сыр натрите на мелкой терке, смешайте с пропущенным через пресс чесноком и ложкой майонеза. Выложите на тарелку и хорошо утрамбуйте.
- Копченую курицу нарежьте мелким кубиком. Выложите вторым слоем. Если курица суховата, добавьте тонкую сеточку майонеза.
- Огурец нарежьте кубиком и выложите следующим слоем. Если огурец очень водянистый, уберите семена ложкой.
- Следующий слой — натертые на крупной терке яйца. Слегка посолите их и добавьте майонез.
- Яблоко натрите на крупной терке, сбрызните лимонным соком и выложите на яйца.
- Последний слой — натертый на крупной терке редис. После натирания дайте ему постоять 2 минуты и обязательно отожмите лишний сок руками, прежде чем выкладывать в салат.