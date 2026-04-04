Укр

Этот салат — просто золото для пасхального стола: гости только его и едят (видео)

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
Читати українською
1256
Салат с редисом и копченой курицей
Салат с редисом и копченой курицей. Фото Скриншот YouTube

Вкуснее Оливье и Шубы

Праздничный пасхальный стол легко разнообразить разными закусками и салатами, которые создают атмосферу праздника и уюта. Один из удачных вариантов — салат с копченой курицей и редисом. Он получается нежным, с легкой пикантной ноткой и приятной свежестью овощей, сытным и в то же время не очень тяжелым.

Салат с копченой курицей, редисом, яйцами можно подать слоями или перемешать — в любом случае он будет выглядеть аппетитно и празднично. Рецептом блюда поделились на YouTube-канале "Віка-Прості Рецепти".

Ингредиенты:

  • Курица копченая — 100 г
  • Редис — 70 г
  • Сыр (моцарелла или твердый) — 100 г
  • Яблоко зеленое — половинка
  • Огурец свежий — 1 шт. (≈120 г)
  • Яйца вареные — 2 шт.
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Майонез — 2–3 ст. ложки
  • Соль — по вкусу
  • Зелень — для украшения

Этапы приготовления:

  1. Сыр натрите на мелкой терке, смешайте с пропущенным через пресс чесноком и ложкой майонеза. Выложите на тарелку и хорошо утрамбуйте.
  2. Копченую курицу нарежьте мелким кубиком. Выложите вторым слоем. Если курица суховата, добавьте тонкую сеточку майонеза.
  3. Огурец нарежьте кубиком и выложите следующим слоем. Если огурец очень водянистый, уберите семена ложкой.
  4. Следующий слой — натертые на крупной терке яйца. Слегка посолите их и добавьте майонез.
  5. Яблоко натрите на крупной терке, сбрызните лимонным соком и выложите на яйца.
  6. Последний слой — натертый на крупной терке редис. После натирания дайте ему постоять 2 минуты и обязательно отожмите лишний сок руками, прежде чем выкладывать в салат.
Теги:
#Рецепты #Салат #Закуска #Редиска