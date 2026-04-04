Этот салат — просто золото для пасхального стола: гости только его и едят (видео)

Вкуснее Оливье и Шубы

Праздничный пасхальный стол легко разнообразить разными закусками и салатами, которые создают атмосферу праздника и уюта. Один из удачных вариантов — салат с копченой курицей и редисом. Он получается нежным, с легкой пикантной ноткой и приятной свежестью овощей, сытным и в то же время не очень тяжелым.

Салат с копченой курицей, редисом, яйцами можно подать слоями или перемешать — в любом случае он будет выглядеть аппетитно и празднично. Рецептом блюда поделились на YouTube-канале "Віка-Прості Рецепти".

Ингредиенты:

Курица копченая — 100 г

Редис — 70 г

Сыр (моцарелла или твердый) — 100 г

Яблоко зеленое — половинка

Огурец свежий — 1 шт. (≈120 г)

Яйца вареные — 2 шт.

Чеснок — 1 зубчик

Майонез — 2–3 ст. ложки

Соль — по вкусу

Зелень — для украшения

Этапы приготовления: