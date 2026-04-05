Кілограм чистого шоколадного задоволення: десерт, який здивує всіх (відео)

Готується без борошна та яєць

Любителі шоколаду напевно вже випробувати безліч рецептів з використанням цього інгредієнту. І цукерки робили, і шоколадний пиріг з грушами пекли, і торти готували.

Сьогодні ми пропонуємо приготувати шоколадку смакоту для якої навіть яйця та борошно не знадобляться. Йдеться про шоколадний десерт на основі желатину, рецептом якого з нами поділилися на Instagram-сторінці "foodblog_kristi".

Як приготувати шоколадний десерт

Інгредієнти:

какао — 30 г (2 ст. л. з гіркою);

молоко — 700 мл (600 мл основа + 100 мл для желатину);

цукор — 120-130 г;

ванільний цукор — 10 г;

желатин — 30 г;

шоколад — 85 г (80 г в основу, 5 г для присипки);

Спосіб приготування:

1.У каструлі змішати какао з невеликою кількістю молока, перемішати, щоб не було грудочок.

2.Влити ще молоко, додати цукор та ванільний цукор, ретельно перемішати.

3.Поставити на вогонь і довести до кипіння, але не кип'ятити.

4.Желатин залити 100 мл молока, перемішати і залишити, щоб набух.

5.Додати в масу шоколад та желатин, перемішати або збити блендером, остудити.

6.Масу, що вийшла, перелити у форми та поставити в холодильник до повного охолодження.

7.Прикрасити тертим шоколадом.