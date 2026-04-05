Килограмм чистого шоколадного удовольствия: десерт, который удивит всех (видео)
Готовится без муки и яиц
Любители шоколада наверняка уже испытали множество рецептов с использованием этого ингредиента. И конфеты делали, и шоколадный пирог с грушами пекли, и торты готовили.
Сегодня мы предлагаем приготовить шоколадную вкусноту для которой даже яйца и мука не понадобятся. Речь идет о шоколадном десерте на основе желатина, рецептом которого с нами поделились на Instagram-странице "foodblog_kristi".
Как приготовить шоколадный десерт
Ингредиенты:
- какао — 30 г (2 ст. л. с горкой);
- молоко — 700 мл (600 мл основание + 100 мл для желатина);
- сахар — 120-130 г;
- ванильный сахар — 10 г;
- желатин – 30 г;
- шоколад — 85 г (80 г в основание, 5 г для присыпки);
Способ приготовления:
1.В кастрюле смешать какао с небольшим количеством молока, перемешать, чтобы не было комочков.
2.Влить еще молоко, добавить сахар и ванильный сахар, тщательно перемешать.
3.Поставить на огонь и довести до кипения, но не кипятить.
4.Желатин залить 100 мл молока, перемешать и оставить, чтобы набух.
5.Добавить в массу шоколад и желатин, перемешать или взбить блендером, остудить.
6.Получившуюся массу перелить в формы и поставить в холодильник до полного охлаждения.
7.Украсить тертым шоколадом.