Килограмм чистого шоколадного удовольствия: десерт, который удивит всех (видео)

Готовится без муки и яиц

Любители шоколада наверняка уже испытали множество рецептов с использованием этого ингредиента. И конфеты делали, и шоколадный пирог с грушами пекли, и торты готовили.

Сегодня мы предлагаем приготовить шоколадную вкусноту для которой даже яйца и мука не понадобятся. Речь идет о шоколадном десерте на основе желатина, рецептом которого с нами поделились на Instagram-странице "foodblog_kristi".

Как приготовить шоколадный десерт

Ингредиенты:

какао — 30 г (2 ст. л. с горкой);

молоко — 700 мл (600 мл основание + 100 мл для желатина);

сахар — 120-130 г;

ванильный сахар — 10 г;

желатин – 30 г;

шоколад — 85 г (80 г в основание, 5 г для присыпки);

Способ приготовления:

1.В кастрюле смешать какао с небольшим количеством молока, перемешать, чтобы не было комочков.

2.Влить еще молоко, добавить сахар и ванильный сахар, тщательно перемешать.

3.Поставить на огонь и довести до кипения, но не кипятить.

4.Желатин залить 100 мл молока, перемешать и оставить, чтобы набух.

5.Добавить в массу шоколад и желатин, перемешать или взбить блендером, остудить.

6.Получившуюся массу перелить в формы и поставить в холодильник до полного охлаждения.

7.Украсить тертым шоколадом.