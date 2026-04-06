Бутерброди за три хвилини: як приготувати смачну закуску з незвичайною намазкою (відео)

Рецепт оригінальної закуски

Оселедець – це дуже смачна та корисна риба, яка є досить популярною в Україні. З неї готують шубу, подають як закуску або ж готують смачний форшмак.

Сьогодні ми хочемо поділитися рецептом бутербродів з оселедцем, які швидко готуються та неодмінно сподобаються близьким. А поділилися ним на Instagram-сторінці "innakluchnik31".

Як приготувати бутерброди з оселедцем

Інгредієнти:

оселедець;

варені яйця;

майонез;

плавлений сир;

сіль, перець, часник;

лимон;

зелень;

Спосіб приготування:

1.Яйця відварити, розім'яти виделкою.

2.Додати майонез, натертий плавлений сир, сіль, перець та вичавлений через прес часник, перемішати.

3.Оселедець почистити помити, розділити на філе, нарізати шматочками.

4.Лимон нарізати часточками.

5.Хліб намастити намазкою, викласти зверху оселедець, кільця цибулі та лимон і можна подавати до столу.