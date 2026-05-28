Сирні рогалики до чаю: рецепт, який завжди вдається (відео)
Готується просто — виходить смачно
Випічка може бути найрізноманітнішою — від легких бісквітів і хрусткого печива до ніжних кексів, зокрема популярних мафінів з чорницею. Сьогодні ми пропонуємо рецепт швидких сирних рогаликів, які вирізняються ніжною структурою тіста та легкою цукровою скоринкою, що нагадує домашню випічку з дитинства. Для вдалої текстури важливо використовувати якісний кисломолочний сир без зайвої вологи, а вершкове масло має бути хорошої жирності, адже саме воно формує розсипчастість тіста. У рецепті можна експериментувати: частину борошна замінювати на цільнозернове, додавати дрібку кориці або лимонну цедру для аромату, а замість цукру для обвалювання використовувати коричневий для більш карамельного смаку. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "mama_verchyk".
Як приготувати сирні рогалики
Інгредієнти:
- сир кисломолочний – 400 г;
- масло вершкове – 150 г;
- борошно – 400 г;
- розпушувач – 2 ч. л.;
- ванільний цукор – 2 ч. л.;
- цукор – 100–150 г;
- сіль – дрібка;
Спосіб приготування:
- Перетерти кисломолочний сир через сито, щоб отримати однорідну ніжну текстуру тіста.
- Додати ванільний цукор, дрібку солі, розтоплене вершкове масло та просіяне борошно з розпушувачем, замісити м’яке тісто.
- Покласти тісто в холодильник мінімум на дві години для стабілізації структури.
- Розділити охолоджене тісто на дві частини та розкачати кожну в круглий пласт на присипаній борошном поверхні.
- Присипати поверхню цукром та злегка пройтися качалкою для фіксації шару.
- Розрізати пласт на 16 трикутників, скрутити рогалики від широкої частини до вузької.
- Обваляти кожен рогалик у цукрі та викласти на деко, застелене пергаментом.
- Випікати при температурі 180°C приблизно 20–25 хвилин до золотистого кольору.
Як і з чим подавати
Сирні рогалики найкраще смакують повністю охолодженими, коли їхня текстура стає ніжною всередині та злегка хрусткою зовні. Подавати їх можна до чаю, кави або теплого молока, а також як легкий десерт після основної страви. Для більш цікавого подання рогалики можна присипати цукровою пудрою або подати з ягідним соусом, варенням чи медом. Вони добре поєднуються з кремовими десертами або фруктовими салатами.
Готові рогалики слід повністю охолодити перед подачею, щоб вони зберегли правильну текстуру та не втратили форму. Завдяки простим інгредієнтам і правильній технології приготування випічка виходить стабільно вдалою навіть без складних кулінарних навичок. Це універсальний рецепт, який легко адаптувати під власні смакові вподобання.