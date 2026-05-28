Сирні рогалики до чаю: рецепт, який завжди вдається (відео)

Випічка може бути найрізноманітнішою — від легких бісквітів і хрусткого печива до ніжних кексів, зокрема популярних мафінів з чорницею. Сьогодні ми пропонуємо рецепт швидких сирних рогаликів, які вирізняються ніжною структурою тіста та легкою цукровою скоринкою, що нагадує домашню випічку з дитинства. Для вдалої текстури важливо використовувати якісний кисломолочний сир без зайвої вологи, а вершкове масло має бути хорошої жирності, адже саме воно формує розсипчастість тіста. У рецепті можна експериментувати: частину борошна замінювати на цільнозернове, додавати дрібку кориці або лимонну цедру для аромату, а замість цукру для обвалювання використовувати коричневий для більш карамельного смаку. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "mama_verchyk".

Як приготувати сирні рогалики

Інгредієнти:

сир кисломолочний – 400 г;

масло вершкове – 150 г;

борошно – 400 г;

розпушувач – 2 ч. л.;

ванільний цукор – 2 ч. л.;

цукор – 100–150 г;

сіль – дрібка;

Спосіб приготування:

Перетерти кисломолочний сир через сито, щоб отримати однорідну ніжну текстуру тіста. Додати ванільний цукор, дрібку солі, розтоплене вершкове масло та просіяне борошно з розпушувачем, замісити м’яке тісто. Покласти тісто в холодильник мінімум на дві години для стабілізації структури. Розділити охолоджене тісто на дві частини та розкачати кожну в круглий пласт на присипаній борошном поверхні. Присипати поверхню цукром та злегка пройтися качалкою для фіксації шару. Розрізати пласт на 16 трикутників, скрутити рогалики від широкої частини до вузької. Обваляти кожен рогалик у цукрі та викласти на деко, застелене пергаментом. Випікати при температурі 180°C приблизно 20–25 хвилин до золотистого кольору.

Як і з чим подавати

Сирні рогалики найкраще смакують повністю охолодженими, коли їхня текстура стає ніжною всередині та злегка хрусткою зовні. Подавати їх можна до чаю, кави або теплого молока, а також як легкий десерт після основної страви. Для більш цікавого подання рогалики можна присипати цукровою пудрою або подати з ягідним соусом, варенням чи медом. Вони добре поєднуються з кремовими десертами або фруктовими салатами.

Готові рогалики слід повністю охолодити перед подачею, щоб вони зберегли правильну текстуру та не втратили форму. Завдяки простим інгредієнтам і правильній технології приготування випічка виходить стабільно вдалою навіть без складних кулінарних навичок. Це універсальний рецепт, який легко адаптувати під власні смакові вподобання.