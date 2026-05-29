Запіканка, яку хочеться повторювати щотижня: ніжна, білкова і дуже смачна (відео)

Готується просто — виходить смачно та дієнтично

З сиру можна приготувати безліч улюблених домашніх страв — від ніжних сирників до запіканок і кремових десертів, які завжди виходять ситними та м’якими. Саме сир є базою багатьох рецептів європейської домашньої кухні, де цінується простота та натуральний смак без зайвих домішок. А сьогодні ми пропонуємо приготувати ніжну сирну запіканку, яка поєднує легку текстуру, насичений смак і простоту приготування. Для найкращого результату важливо обирати сухий кисломолочний сир без зайвої вологи, адже надто рідка маса може зробити структуру запіканки щільною та "гумовою", а також варто звертати увагу на якість яєць і натуральність йогурту, який можна замінити на сметану або грецький йогурт різної жирності для більш кремового або легшого смаку. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "maggtasty".

Як приготувати сирну запіканку

Інгредієнти:

сир кисломолочний — 400 г;

грецький йогурт — 200 г;

яйця — 3 шт;

борошно — 80 г;

підсолоджувач — за смаком;

мигдалеві пластівці — 25 г;

Спосіб приготування:

Збити кисломолочний сир, грецький йогурт, яйця та підсолоджувач до однорідної кремової маси за допомогою блендера. Додати борошно та перемішати до гладкої консистенції без грудочок. Перекласти масу у форму для запікання та рівномірно розподілити. Посипати зверху мигдалевими пластівцями для утворення легкої хрусткої скоринки. Запікати в розігрітій духовці при температурі 180 градусів приблизно 30 хвилин до золотистої поверхні.

Як і з чим подавати

Сирну запіканку найкраще подавати трохи охолодженою, коли вона тримає форму і має ніжну, кремову текстуру. Добре поєднується з ягідними соусами, медом, варенням або свіжими фруктами, які додають легку кислинку та свіжість. Для більш десертного варіанту можна додати сметану або йогурт, а для святкової подачі — прикрасити малиною, чорницею або тонкими скибками фруктів.

Запіканка виходить ніжною, ароматною та універсальною, тому легко стає базовим рецептом для щотижневого домашнього меню.