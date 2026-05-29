Полтавські галушки з куркою на пару: м'яке тісто, соковита начинка та хрустка засмажка

Ця ситна страва затьмарить будь-які пельмені

Полтавські галушки — одна з тих страв, про яку всі чули, але готують удома нечасто. А дарма: тісто на кефірі замішується швидко, начинки багато не треба, а в результаті виходить дуже смачна домашня страва. Галушки на пару виходять м'якими та ніжними, не розвалюються і добре тримають форму.

Рецептом поділилася авторка Instagram-блогу vita_foodblog. Вона готує галушки з відвареною куркою та підсмаженою цибулею, а подає з засмажкою з копченої грудинки та сметаною.

Як приготувати галушки на пару

Тісто на галушки має бути м'яким і трохи липким, не забитим борошном. Саме тоді галушки після парового приготування вийдуть пухкими.

Кожну зліплену галушку перед приготуванням зручно трохи сплюснути долонями, щоб вона рівномірніше прогрілася на парі. Одразу після готовності кожну галушку треба наколоти виделкою — це обов'язковий крок, щоб пара вийшла і тісто не стало клейким.

Інгредієнти

Тісто:

кефір — 400 мл

борошно просіяне — 550 г

сода — 1 чайна ложка

сіль — 1 чайна ложка

Начинка:

куряче м'ясо відварене та перекручене — близько 300 г

цибуля підсмажена — 1 велика цибулина

бульйон курячий — 100 мл

Засмажка:

копчена свиняча грудинка — за смаком

цибуля — 1 шт.

перець, сіль — за смаком

Приготування

У мисці змішайте кефір, сіль і соду. Поступово додайте просіяне борошно та замісіть м'яке, не забите тісто. Розділіть його приблизно на 30 однакових кульок. Для начинки змішайте перекручену відварену курку з підсмаженою цибулею. Додайте близько 100 мл бульйону для соковитості та аромату. Кожну кульку тіста розплюсніть долонею, покладіть начинку та защипніть краї. Варіть галушки на пару 5–7 хвилин. Одразу після готовності наколіть кожну галушку виделкою. Поки галушки варяться, приготуйте засмажку. Наріжте копчену грудинку та цибулю і підсмажте на сковорідці до золотистого кольору. Додайте перець і сіль за смаком.

Як і з чим подавати

Готові галушки викладіть на тарілку, зверху рясно полийте засмажкою та подавайте зі сметаною. Страва чудово підходить для ситного обіду або вечері. За бажанням можна додатково посипати галушки свіжою зеленню.