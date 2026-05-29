Як зрозуміти, що варення готове: лайфхак із холодною тарілкою та рецепт густого полуничного джему (відео)
Перевірений рецепт варення з полуниці
Домашнє варення відрізняється від магазинного насамперед складом. Воно не містить жодних загусників, барвників і підсилювачів смаку. Полуниця та цукор дають все, що потрібно: насичений колір, фруктовий аромат і природну густину. Саме такі прості рецепти передаються в родинах роками, бо перевірені досвідом.
Рецептом цього варення поділилися на YouTube-каналі The Terrace Kitchen. Із мінімуму інгредієнтів виходить справжній густий джем.
Як приготувати смачне варення з полуниці
Полуницю перед приготуванням потрібно ретельно вимити та добре висушити. Для варіння краще взяти каструлю або сковорідку з широким і товстим дном, щоб рідина випаровувалася швидше та рівномірніше.
Пінку, що утворюється на поверхні, варто знімати по ходу варіння — це вплине на колір і термін зберігання.
Також важливо не переварити варення. Враховуйте, що воно ще трохи загусне після охолодження. Щоб перевірити консистенцію, скористуйтесь лайфхаком с охолодженою тарілкою.
- Поставте невелику тарілку у морозилку на 5–10 хвилин.
- Капніть на охолоджений посуд трохи гарячого варення.
- За хвилину проведіть пальцем. Якщо слід не розтікається, варення готове. Якщо воно рідке, продовжуйте готувати ще кілька хвилин, а потім повторіть перевірку.
Полуничне варення — покроковий рецепт
Інгредієнти
- полуниця — 800 г
- цукор — 500 г
Приготування
- Полуницю вимити і добре висушити. Видалити плодоніжки. Нарізати на дрібні шматочки.
- Перекласти нарізану полуницю до каструлі з широким дном. Засипати цукром і добре перемішати, щоб ягоди рівномірно покрилися.
- Поставити каструлю на плиту та нагрівати на повільному вогні, час від часу помішуючи. Полуниця має пустити сік, а цукор — повністю розчинитися. Це займає від 5 до 10 хвилин.
- Коли суміш закипить, збільшити вогонь до середнього і варити близько 25–30 хвилин, регулярно помішуючи. Знімати пінку по мірі утворення.
- Приблизно через 30 хвилин варення помітно загустіє та набуде насиченого червоного кольору.
- Зняти з вогню та дати повністю охолонути при кімнатній температурі. Розкласти по стерилізованих банках, щільно закрити та зберігати у холодильнику.
Як і з чим подавати
Полуничне варення чудово підходить до сніданку: намазати на тост, подати до млинців, оладок або каші. Його також можна використовувати як начинку для рогаликів та пиріжків, як прошарок у домашньому торті або просто подати в маленькій мисочці разом зі свіжим сиром.