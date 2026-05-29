Як зрозуміти, що варення готове: лайфхак із холодною тарілкою та рецепт густого полуничного джему (відео)

Наталя Граковська
Густе полуничне варення з двох інгредієнтів
Густе полуничне варення з двох інгредієнтів. Фото Колаж "Телеграфу"

Перевірений рецепт варення з полуниці

Домашнє варення відрізняється від магазинного насамперед складом. Воно не містить жодних загусників, барвників і підсилювачів смаку. Полуниця та цукор дають все, що потрібно: насичений колір, фруктовий аромат і природну густину. Саме такі прості рецепти передаються в родинах роками, бо перевірені досвідом.

Рецептом цього варення поділилися на YouTube-каналі The Terrace Kitchen. Із мінімуму інгредієнтів виходить справжній густий джем.

Як приготувати смачне варення з полуниці

Полуницю перед приготуванням потрібно ретельно вимити та добре висушити. Для варіння краще взяти каструлю або сковорідку з широким і товстим дном, щоб рідина випаровувалася швидше та рівномірніше.

Пінку, що утворюється на поверхні, варто знімати по ходу варіння — це вплине на колір і термін зберігання.

Також важливо не переварити варення. Враховуйте, що воно ще трохи загусне після охолодження. Щоб перевірити консистенцію, скористуйтесь лайфхаком с охолодженою тарілкою.

  1. Поставте невелику тарілку у морозилку на 5–10 хвилин.
  2. Капніть на охолоджений посуд трохи гарячого варення.
  3. За хвилину проведіть пальцем. Якщо слід не розтікається, варення готове. Якщо воно рідке, продовжуйте готувати ще кілька хвилин, а потім повторіть перевірку.
Як правильно готувати варення з полуниці - покроковий рецепт
Перевірка полуничного варення на готовність. Скріншот YouTube/The Terrace Kitchen

Полуничне варення — покроковий рецепт

Інгредієнти

  • полуниця — 800 г
  • цукор — 500 г

Приготування

  1. Полуницю вимити і добре висушити. Видалити плодоніжки. Нарізати на дрібні шматочки.
  2. Перекласти нарізану полуницю до каструлі з широким дном. Засипати цукром і добре перемішати, щоб ягоди рівномірно покрилися.
  3. Поставити каструлю на плиту та нагрівати на повільному вогні, час від часу помішуючи. Полуниця має пустити сік, а цукор — повністю розчинитися. Це займає від 5 до 10 хвилин.
  4. Коли суміш закипить, збільшити вогонь до середнього і варити близько 25–30 хвилин, регулярно помішуючи. Знімати пінку по мірі утворення.
  5. Приблизно через 30 хвилин варення помітно загустіє та набуде насиченого червоного кольору.
  6. Зняти з вогню та дати повністю охолонути при кімнатній температурі. Розкласти по стерилізованих банках, щільно закрити та зберігати у холодильнику.

Як і з чим подавати

Полуничне варення чудово підходить до сніданку: намазати на тост, подати до млинців, оладок або каші. Його також можна використовувати як начинку для рогаликів та пиріжків, як прошарок у домашньому торті або просто подати в маленькій мисочці разом зі свіжим сиром.

