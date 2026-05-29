З однієї пачки крабових паличок — дві намазки: рецепт для перекусу та святкового столу (відео)

Намазки з крабових паличок вже стали традиційними стравами. Їх для щоденного перекусу, і на святковий стіл. Крабові палички коштують значно менше за натуральні морепродукти. Тому закуска виходить одночасно доступною та смачною.

Кулінарна блогерка з каналу YouTube "Готую, їм, живу!" поділилася ідеєю. Всього з однієї пачки крабових паличок вагою 250 г можна за 5 хвилин зробити дві зовсім різні намазки. Одна — з плавленим сиром і яйцем, друга — з сиром та зеленню. Обидві підходять для намащування на хліб, тости, а також як начинка для лаваша чи тарталеток.

Як приготувати намазку з крабовими паличками

Крабові палички перед подрібненням варто трохи розморозити та нарізати на невеликі шматки, щоб їх було зручніше та рівномірніше перебити блендером. Плавлений сир краще брати м'який, він легше змішується. Якщо хочете більш насичений часниковий смак, використовуйте свіжий зубчик замість сухого. Намазки можна приготувати заздалегідь і зберігати у холодильнику до доби.

Інгредієнти

Намазка №1 (з плавленим сиром):

крабові палички — 125 г

яйце варене — 1 шт.

плавлений сир — 70 г

майонез — 1 столова ложка

сушений часник — 1/3 чайної ложки (або 1 зубчик свіжого)

Намазка №2 (з сиром та зеленню):

крабові палички — 125 г

сир 9% — 120 г

сметана — 1 столова ложка

сушений часник — 1/3 чайної ложки (або 1 зубчик свіжого)

петрушка або кріп — кілька гілочок

сіль, цукор — за смаком

Приготування

Намазка №1. Крабові палички нарізати на шматки та подрібнити у блендері близько 10 секунд. Додати плавлений сир і продовжити подрібнювати. Потім туди ж відправити варене яйце та сушений часник. Ще раз перебити. Заправити майонезом і перемішати.

Намазка №2. Сир добре розім'яти вилкою. Додати сіль, часник та дрібно нарізані крабові палички. Всипати половину чайної ложки цукру, покласти дрібно порізану зелень. Заправити столовою ложкою сметани та перемішати до однорідності.

Як і з чим подавати

Обидві намазки добре лягають на тости, хліб, вафлі та багет. Їх також можна використати як начинку для лаваша, тарталеток або фаршированих яєць. У будні зручно подавати одразу обидві закуски у невеликих мисочках разом із нарізаним хлібом і свіжою зеленню для прикраси.