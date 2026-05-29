Ситний салат із куркою та грибами: простий рецепт, який підкорює з першої ложки (відео)

Салати можуть бути легкими овочевими, ситними м’ясними або навіть незвичними поєднаннями на кшталт курки з ківі, де солодко-кислі нотки фруктів підкреслюють соковитість м’яса. Сьогодні пропонується рецепт насиченого салату з курячим філе, печерицями та яйцями, який вирізняється виразним смаком і поживністю, що робить його доречним як для святкового столу, так і для повсякденного меню. Для вдалого результату важливо обирати свіже куряче філе без зайвої вологи, а печериці мають бути щільними та світлими, без темних плям, адже саме вони формують текстуру страви. У рецепті можна варіювати заправку, замінюючи майонез на грецький йогурт або поєднуючи його зі сметаною для більш легкої та збалансованої версії. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "cook_with_me_at_home".

Як приготувати салат з куркою, грибами та яйцями

Інгредієнти:

філе курячого стегна – 400–500 г;

печериці – 500 г;

яйця – 4–5 шт.;

зелена цибуля – 1 пучок;

майонез – 3–5 ст. л.;

сіль – за смаком;

перець – за смаком;

паприка копчена – за смаком;

олія – 1 ст. л.;

масло гхі – 1 ст. л.;

Спосіб приготування:

Приправити куряче філе сіллю, перцем, сухим часником і паприкою, додати олію та ретельно перемішати. Запекти філе в мультипечі при температурі 190°C приблизно 25 хвилин, перевертаючи в процесі приготування. Загорнути гаряче філе в пергамент і фольгу та залишити до охолодження до кімнатної температури. Нарізати печериці та обсмажити їх на маслі гхі до золотистого кольору. Відварити яйця, охолодити та нарізати кубиками. Нарізати охолоджене куряче філе та змішати його з грибами, яйцями та зеленою цибулею. Додати майонез, сіль, перець і копчену паприку, після чого акуратно перемішати до однорідності.

Як і з чим подавати

Салат найкраще подавати охолодженим, у глибокому салатнику або порційно у кільцях для формування, щоб підкреслити його структуру. Зверху страву можна прикрасити дрібно нарізаною зеленою цибулею або скибочками обсмажених грибів для більш апетитного вигляду. Добре поєднується з хрусткими грінками, житнім хлібом або запеченими овочами. Як варіант святкової подачі, салат можна викладати шарами, додаючи більше виразності кожному інгредієнту.

Салат "Чоловічий ідеал" найкраще смакує після нетривалого настоювання в холодильнику, коли інгредієнти повністю розкривають свій смак. Завдяки поєднанню м’яса, грибів і яєць страва виходить ситною та збалансованою. Рецепт легко адаптувати під власні вподобання, змінюючи спеції або заправку.