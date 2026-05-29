Ситний салат із куркою та грибами: простий рецепт, який підкорює з першої ложки (відео)
Смачна та ситна страва
Салати можуть бути легкими овочевими, ситними м’ясними або навіть незвичними поєднаннями на кшталт курки з ківі, де солодко-кислі нотки фруктів підкреслюють соковитість м’яса. Сьогодні пропонується рецепт насиченого салату з курячим філе, печерицями та яйцями, який вирізняється виразним смаком і поживністю, що робить його доречним як для святкового столу, так і для повсякденного меню. Для вдалого результату важливо обирати свіже куряче філе без зайвої вологи, а печериці мають бути щільними та світлими, без темних плям, адже саме вони формують текстуру страви. У рецепті можна варіювати заправку, замінюючи майонез на грецький йогурт або поєднуючи його зі сметаною для більш легкої та збалансованої версії. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "cook_with_me_at_home".
Як приготувати салат з куркою, грибами та яйцями
Інгредієнти:
- філе курячого стегна – 400–500 г;
- печериці – 500 г;
- яйця – 4–5 шт.;
- зелена цибуля – 1 пучок;
- майонез – 3–5 ст. л.;
- сіль – за смаком;
- перець – за смаком;
- паприка копчена – за смаком;
- олія – 1 ст. л.;
- масло гхі – 1 ст. л.;
Спосіб приготування:
- Приправити куряче філе сіллю, перцем, сухим часником і паприкою, додати олію та ретельно перемішати.
- Запекти філе в мультипечі при температурі 190°C приблизно 25 хвилин, перевертаючи в процесі приготування.
- Загорнути гаряче філе в пергамент і фольгу та залишити до охолодження до кімнатної температури.
- Нарізати печериці та обсмажити їх на маслі гхі до золотистого кольору.
- Відварити яйця, охолодити та нарізати кубиками.
- Нарізати охолоджене куряче філе та змішати його з грибами, яйцями та зеленою цибулею.
- Додати майонез, сіль, перець і копчену паприку, після чого акуратно перемішати до однорідності.
Як і з чим подавати
Салат найкраще подавати охолодженим, у глибокому салатнику або порційно у кільцях для формування, щоб підкреслити його структуру. Зверху страву можна прикрасити дрібно нарізаною зеленою цибулею або скибочками обсмажених грибів для більш апетитного вигляду. Добре поєднується з хрусткими грінками, житнім хлібом або запеченими овочами. Як варіант святкової подачі, салат можна викладати шарами, додаючи більше виразності кожному інгредієнту.
Салат "Чоловічий ідеал" найкраще смакує після нетривалого настоювання в холодильнику, коли інгредієнти повністю розкривають свій смак. Завдяки поєднанню м’яса, грибів і яєць страва виходить ситною та збалансованою. Рецепт легко адаптувати під власні вподобання, змінюючи спеції або заправку.