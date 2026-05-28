Гості подумають, що це дорогий десерт: рецепт розкішного кокосового пирога до чаю

Наталя Граковська
Кокосовий пиріг
Кокосовий пиріг. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Цей пиріг перетворить звичайне чаювання на свято

Сметанник з кокосовою стружкою важко назвати простою домашньою випічкою. Це пиріг з хрусткою основою та ніжною заливкою, яка після охолодження перетворюється на щільний, кремовий шар із делікатною текстурою, ніби у класичного ресторанного десерту. На смак пиріг не надто солодкий, з приємною вершковістю та легкими кокосовими нотами.

Рецептом поділилася блогерка tetyana.pr у TikTok.

Інгредієнти:

Для основи:

  • борошно — 300 г
  • вершкове масло (холодне) — 180 г
  • яйце — 1 шт.
  • сметана — 1 ст. л.
  • цукор — 50 г
  • розпушувач — 1 ч. л.
  • сіль — щіпка

Для заливки:

  • сметана — 500 г
  • яйця — 3 шт.
  • кокосова стружка — 60 г
  • цукор — 3 ст. л.
  • кукурудзяний крохмаль — 2 ст. л.
  • ванільний цукор — 1 пакетик

Спосіб приготування:

  1. Змішайте борошно, цукор, розпушувач і сіль. Додайте холодне масло, нарізане кубиками або натерте на тертці, і розітріть руками до стану крихти.
  2. Додайте яйце і сметану, швидко замісіть тісто. Загорніть у плівку і приберіть у холодильник на 30 хвилин.
  3. Для заливки змішайте сметану, яйця, кокосову стружку, цукор, крохмаль і ванільний цукор. Перемішайте до однорідності.
  4. Охолоджене тісто викладіть у форму діаметром 26 см, сформуйте рівне дно і бортики заввишки 3–4 см.
  5. Влийте начинку на основу і розрівняйте.
  6. Випікайте в розігрітій до 180 градусів духовці 45 хвилин, поки заливка не схопиться і не з'явиться легкий рум'янець на бортиках.
  7. Повністю охолодіть перед нарізанням — у теплому вигляді начинка може бути рідкуватою.

Як і з чим подавати

Кокосовий сметанник найкраще подавати охолодженим. Якщо хочеться прикрасити, зверху можна посипати пиріг додатковою кокосовою стружкою або полити невеликою кількістю розтопленого білого шоколаду.

