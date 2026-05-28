Гості подумають, що це дорогий десерт: рецепт розкішного кокосового пирога до чаю
Цей пиріг перетворить звичайне чаювання на свято
Сметанник з кокосовою стружкою важко назвати простою домашньою випічкою. Це пиріг з хрусткою основою та ніжною заливкою, яка після охолодження перетворюється на щільний, кремовий шар із делікатною текстурою, ніби у класичного ресторанного десерту. На смак пиріг не надто солодкий, з приємною вершковістю та легкими кокосовими нотами.
Рецептом поділилася блогерка tetyana.pr у TikTok.
Інгредієнти:
Для основи:
- борошно — 300 г
- вершкове масло (холодне) — 180 г
- яйце — 1 шт.
- сметана — 1 ст. л.
- цукор — 50 г
- розпушувач — 1 ч. л.
- сіль — щіпка
Для заливки:
- сметана — 500 г
- яйця — 3 шт.
- кокосова стружка — 60 г
- цукор — 3 ст. л.
- кукурудзяний крохмаль — 2 ст. л.
- ванільний цукор — 1 пакетик
Спосіб приготування:
- Змішайте борошно, цукор, розпушувач і сіль. Додайте холодне масло, нарізане кубиками або натерте на тертці, і розітріть руками до стану крихти.
- Додайте яйце і сметану, швидко замісіть тісто. Загорніть у плівку і приберіть у холодильник на 30 хвилин.
- Для заливки змішайте сметану, яйця, кокосову стружку, цукор, крохмаль і ванільний цукор. Перемішайте до однорідності.
- Охолоджене тісто викладіть у форму діаметром 26 см, сформуйте рівне дно і бортики заввишки 3–4 см.
- Влийте начинку на основу і розрівняйте.
- Випікайте в розігрітій до 180 градусів духовці 45 хвилин, поки заливка не схопиться і не з'явиться легкий рум'янець на бортиках.
- Повністю охолодіть перед нарізанням — у теплому вигляді начинка може бути рідкуватою.
Як і з чим подавати
Кокосовий сметанник найкраще подавати охолодженим. Якщо хочеться прикрасити, зверху можна посипати пиріг додатковою кокосовою стружкою або полити невеликою кількістю розтопленого білого шоколаду.