Додайте лише один інгредієнт — і звичайні млинці стануть значно кориснішими

Млинці з кисломолочним сиром не рвуться і більш поживні за звичайні

Ті, хто хоче збільшити кількість білка в раціоні, часто додають у страви протеїн. Але в багатьох випадках можна обійтися і без нього. Наприклад, звичайні млинці легко зробити більш білковими — достатньо додати в тісто кисломолочний сир. У результаті вони залишаються такими ж ніжними та смачними, але стають поживнішими і ситнішими.

Рецептом таких млинців поділилася нутриціолог tanya_ahapova в Instagram.

Як приготувати млинці на сирі

Інгредієнти:

кисломолочний сир зернистий — 100 г

яйце — 1 шт.

цукор або цукрозамінник — 1 ч. л.

сіль — за смаком

рослинна олія — 1 ч. л.

холодне молоко — 120 мл

окріп — 120 мл

борошно — близько 200 г

Спосіб приготування:

Покладіть кисломолочний сир і яйце в чашу блендера, збийте до однорідної консистенції. Додайте холодне молоко, окріп, цукор, сіль та рослинну олію. Ще раз перемішайте. Поступово всипайте борошно, постійно помішуючи, поки тісто не стане схожим на класичне млинцеве — рідким, але не водянистим. Залиште тісто на 5–7 хвилин, щоб борошно набрякло. Смажте млинці на добре розігрітій сухій сковороді або з мінімальною кількістю олії на середньому вогні з обох боків до легкого рум'янцю.

Як і з чим подавати

Такі млинці добре поєднуються з грецьким йогуртом і свіжими ягодами. Також їх можна подати з медом або ягідним соусом. Якщо хочеться несолодкого варіанту, млинці можна доповнити авокадо та яйцем пашот або м'ясною начинкою.