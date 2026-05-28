Додайте лише один інгредієнт — і звичайні млинці стануть значно кориснішими
Млинці з кисломолочним сиром не рвуться і більш поживні за звичайні
Ті, хто хоче збільшити кількість білка в раціоні, часто додають у страви протеїн. Але в багатьох випадках можна обійтися і без нього. Наприклад, звичайні млинці легко зробити більш білковими — достатньо додати в тісто кисломолочний сир. У результаті вони залишаються такими ж ніжними та смачними, але стають поживнішими і ситнішими.
Рецептом таких млинців поділилася нутриціолог tanya_ahapova в Instagram.
Як приготувати млинці на сирі
Інгредієнти:
- кисломолочний сир зернистий — 100 г
- яйце — 1 шт.
- цукор або цукрозамінник — 1 ч. л.
- сіль — за смаком
- рослинна олія — 1 ч. л.
- холодне молоко — 120 мл
- окріп — 120 мл
- борошно — близько 200 г
Спосіб приготування:
- Покладіть кисломолочний сир і яйце в чашу блендера, збийте до однорідної консистенції.
- Додайте холодне молоко, окріп, цукор, сіль та рослинну олію. Ще раз перемішайте.
- Поступово всипайте борошно, постійно помішуючи, поки тісто не стане схожим на класичне млинцеве — рідким, але не водянистим.
- Залиште тісто на 5–7 хвилин, щоб борошно набрякло.
- Смажте млинці на добре розігрітій сухій сковороді або з мінімальною кількістю олії на середньому вогні з обох боків до легкого рум'янцю.
Як і з чим подавати
Такі млинці добре поєднуються з грецьким йогуртом і свіжими ягодами. Також їх можна подати з медом або ягідним соусом. Якщо хочеться несолодкого варіанту, млинці можна доповнити авокадо та яйцем пашот або м'ясною начинкою.