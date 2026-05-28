Улюблений смак бургера — у легкій версії: рецепт легкого салату (відео)
Смачний та простий у приготуванні салат
Якщо хочеться чогось на кшталт бургера, але без булочки, виручить рецепт бургер-салату. В ньому поєднуються усі знайомі інгредієнти: смажений фарш, хрусткий айсберг, мариновані огірки, помідори і соус.
Виходить ситно, швидко і без зайвих вуглеводів. Це вдалий варіант страви для обіду або вечері, коли не хочеться довго стояти біля плити. Рецептом поділилася блогерка під ніком 10_11_galina у TikTok.
Як приготувати бургер-салат
Щоб фарш вийшов соковитим і не розсипався на дрібні шматочки, смажте його на сухій, добре розігрітій сковороді без олії. Не перемішуйте його занадто часто. Дайте фаршу прихопитися з одного боку, лише потім перемішайте та доведіть до готовності. Айсберг краще рвати руками, а не різати ножем. Саме так він залишається більш хрустким і не темніє по краях.
Інгредієнти:
- айсберг — 1/2 головки
- яловичий фарш — 300 г
- фіолетова цибуля — 1/2 великої
- помідори — 2 середніх
- мариновані огірки (корнішони) — 6 шт.
- твердий сир — 50 г
Для соусу:
- кетчуп — 2 ст. л.
- майонез — 2 ст. л.
- американська гірчиця — 1 ч. л.
Спосіб приготування:
- Розігрійте суху сковороду на сильному вогні. Викладіть фарш, посоліть і поперчіть. Смажте, розламуючи великими шматками, до готовності. Відставте охолонути.
- Айсберг наріжте або пошматуйте руками великими шматками, викладіть у глибоку миску.
- Помідори наріжте середніми кубиками, корнішони — тонкими кружечками, фіолетову цибулю — тонкими півкільцями.
- Додайте всі нарізані овочі до айсберга, зверху викладіть остиглий фарш.
- Для соусу змішайте кетчуп, майонез і гірчицю до однорідності.
- Натріть сир зверху на салат і полийте соусом перед самою подачею.
Як і з чим подавати
Бургер-салат подають одразу після приготування, поки фарш ще трохи теплий, а айсберг — хрусткий. Соус краще додавати в останній момент, щоб листя не встигло пустити сік. Страва є самостійною і не потребує гарніру.