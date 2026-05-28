Улюблений смак бургера — у легкій версії: рецепт легкого салату (відео)

Смачний та простий у приготуванні салат

Якщо хочеться чогось на кшталт бургера, але без булочки, виручить рецепт бургер-салату. В ньому поєднуються усі знайомі інгредієнти: смажений фарш, хрусткий айсберг, мариновані огірки, помідори і соус.

Виходить ситно, швидко і без зайвих вуглеводів. Це вдалий варіант страви для обіду або вечері, коли не хочеться довго стояти біля плити. Рецептом поділилася блогерка під ніком 10_11_galina у TikTok.

Як приготувати бургер-салат

Щоб фарш вийшов соковитим і не розсипався на дрібні шматочки, смажте його на сухій, добре розігрітій сковороді без олії. Не перемішуйте його занадто часто. Дайте фаршу прихопитися з одного боку, лише потім перемішайте та доведіть до готовності. Айсберг краще рвати руками, а не різати ножем. Саме так він залишається більш хрустким і не темніє по краях.

Інгредієнти:

айсберг — 1/2 головки

яловичий фарш — 300 г

фіолетова цибуля — 1/2 великої

помідори — 2 середніх

мариновані огірки (корнішони) — 6 шт.

твердий сир — 50 г

Для соусу:

кетчуп — 2 ст. л.

майонез — 2 ст. л.

американська гірчиця — 1 ч. л.

Спосіб приготування:

Розігрійте суху сковороду на сильному вогні. Викладіть фарш, посоліть і поперчіть. Смажте, розламуючи великими шматками, до готовності. Відставте охолонути. Айсберг наріжте або пошматуйте руками великими шматками, викладіть у глибоку миску. Помідори наріжте середніми кубиками, корнішони — тонкими кружечками, фіолетову цибулю — тонкими півкільцями. Додайте всі нарізані овочі до айсберга, зверху викладіть остиглий фарш. Для соусу змішайте кетчуп, майонез і гірчицю до однорідності. Натріть сир зверху на салат і полийте соусом перед самою подачею.

Як і з чим подавати

Бургер-салат подають одразу після приготування, поки фарш ще трохи теплий, а айсберг — хрусткий. Соус краще додавати в останній момент, щоб листя не встигло пустити сік. Страва є самостійною і не потребує гарніру.