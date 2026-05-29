Полуничний пиріг, який зникає миттєво: від цієї смакоти близьких за вуха не відтягнете (відео)

Настав сезон полуниці, коли ця ароматна ягода особливо соковита та солодка, і саме зараз з неї готують найрізноманітніші десерти — від соусів і мусів до бананово-полуничного торта без випічки. А сьогодні ми пропонуємо рецепт ніжного полуничного пирога з крихтою, який поєднує простоту приготування та насичений ягідний смак. Для найкращого результату важливо обирати стиглу, але щільну полуницю без надлишкової вологи, адже занадто водяниста ягода може зробити тісто сирим і зіпсувати текстуру випічки. У разі потреби полуницю можна частково замінити на малину або додати дрібку лимонної цедри для більш виразного аромату, а вершкове масло — брати високої жирності для більш розсипчастої крихти. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "polli_cooking".

Як приготувати пиріг з полуницею

Інгредієнти:

вершкове масло м’яке — 100 г;

цукор — 100 г;

ваніль — за смаком;

кориця — за смаком;

яйця — 2 шт;

молоко — 70 мл;

борошно — 200 г;

розпушувач — 1 ч. л.;

полуниця — 250–300 г;

крохмаль — 1 ст. л.;

Для крихти:

вершкове масло — 20 г;

борошно — 20 г;

цукор — 15 г;

Спосіб приготування:

Збити м’яке вершкове масло з цукром, ваніллю та корицею до пишної однорідної маси. Додати яйця та молоко, ретельно перемішати до гладкої консистенції. Висипати борошно з розпушувачем і замісити м’яке однорідне тісто, викласти його у форму для випікання. Перемішати полуницю з крохмалем, за потреби додати трохи цукру та рівномірно розподілити поверх тіста. Перетерти інгредієнти для крихти до стану розсипчастої суміші та посипати зверху пиріг. Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці приблизно 45–50 хвилин до золотистої скоринки.

Як і з чим подавати

Полуничний пиріг найкраще подавати з легкою цукровою пудрою або кулькою ванільного морозива, яке підкреслює ягідну кислинку. Для більш святкової подачі можна додати свіжу м’яту, тонкі скибки полуниці або легкий йогуртовий соус. Добре поєднується з трав’яним чаєм, кавою або вершковими десертними кремами, а також може подаватися як самостійний десерт після легких основних страв.

Пиріг з полуницею та хрусткою крихтою виходить ароматним, ніжним і збалансованим за смаком, тому стане універсальним десертом для домашнього меню в сезон ягід.