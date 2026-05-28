Соковитий кабачковий пиріг з сиром: рецепт, який виходить з першого разу

Цей пиріг підходить і на вечерю, і щоб взяти з собою наступного дня на перекус

Коли кабачків уже повно і хочеться чогось більшого, ніж просто посмажити їх на сковороді, цей пиріг — дуже доречний варіант. Завдяки кабачку випічка виходить соковитою, сир дає приємну солонуватість, а зелень і спеції роблять смак живим.

Ідею приготування ситного кабачкового пирога опублікувала фудблогерка fedorenko_pp у себе в Instagram.

Як приготувати пиріг з кабачками

Щоб пиріг не вийшов водянистим, кабачок після натирання обов'язково солять і добре віджимають. Чим ретельніше прибрати зайву рідину, тим краще пропечеться тісто і тим щільнішою буде структура готової страви. Сир краще брати твердий із вираженим смаком. Він надасть пирогу приємного аромату і злегка тягнучу текстуру. Якщо хочете, щоб скоринка вийшла рум'яною, останні 5 хвилин можна потримати пиріг у режимі конвекції або гриля.

Інгредієнти:

кабачок — 1 кг

кефір або сметана — 200 г

яйця — 3 шт.

відварені яйця — 5 шт.

цільнозернове борошно — 150 г

розпушувач — 2 г

твердий сир — 150 г

зелень — за смаком

сіль — за смаком

червоний перець — за смаком

сушений часник — за смаком

Спосіб приготування:

Кабачки натріть на великій тертці, посоліть і залиште на кілька хвилин, щоб вийшла зайва рідина. Після цього добре відіжміть масу руками або через марлю. Додайте до кабачків натертий сир і дрібно нарізану зелень. Влийте кефір або сметану, додайте сирі яйця та перемішайте до однорідності. Окремо змішайте борошно з розпушувачем, потім поступово додайте до овочевої суміші. Посоліть, додайте червоний перець і сушений часник за смаком. Відварені яйця наріжте невеликими шматочками й обережно вмішайте в основну масу. Форму для запікання змастіть олією, викладіть тісто та рівномірно розподіліть по всій поверхні. Випікайте пиріг у розігрітій до 180 градусів духовці 40–45 хвилин, доки зверху не з'явиться рум'яна скоринка. Готовий пиріг залиште у формі на кілька хвилин, потім наріжте порційними шматками.

Як і з чим подавати

Кабачковий пиріг доповніть ложкою сметани або натуральним йогуртом. Його також можна подати разом зі свіжим салатом із помідорів та огірків. Якщо шматочки пирога залишилися після вечері, наступного дня їх можна трохи підігріти на сухій сковороді чи їсти не підігріваючи.