Бутерброды за три минуты: как приготовить вкусную закуску с необычной намазкой (видео)

Мария Швец
Простейшие бутерброды из обычных и недорогих продуктов. Фото 1000.menu

Рецепт оригинальной закуски

Сельдь – это очень вкусная и полезная рыба, которая довольно популярна в Украине. Из нее готовят шубу, подают как закуску или готовят вкусный форшмак.

Сегодня мы хотим поделиться рецептом бутербродов с селедкой, которые быстро готовятся и непременно понравятся близким. А поделились им на Instagram-странице "innakluchnik31".

Как приготовить бутерброды с сельдью

Ингредиенты:

  • сельдь;
  • вареные яйца;
  • майонез;
  • плавленый сыр;
  • соль, перец, чеснок;
  • лимон;
  • зелень;

Способ приготовления:

1.Яйца отварить, размять вилкой.

2.Добавить майонез, натертый плавленый сыр, соль, перец и выжатый через пресс чеснок, перемешать.

3.Сельдь почистить, помыть, разделить на филе, нарезать кусочками.

4.Лимон нарезать дольками.

5. Хлеб смазать намазкой, выложить сверху сельдь, кольца лука и лимон и можно подавать на стол.

