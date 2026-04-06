Бутерброды за три минуты: как приготовить вкусную закуску с необычной намазкой (видео)

Рецепт оригинальной закуски

Сельдь – это очень вкусная и полезная рыба, которая довольно популярна в Украине. Из нее готовят шубу, подают как закуску или готовят вкусный форшмак.

Сегодня мы хотим поделиться рецептом бутербродов с селедкой, которые быстро готовятся и непременно понравятся близким. А поделились им на Instagram-странице "innakluchnik31".

Как приготовить бутерброды с сельдью

Ингредиенты:

сельдь;

вареные яйца;

майонез;

плавленый сыр;

соль, перец, чеснок;

лимон;

зелень;

Способ приготовления:

1.Яйца отварить, размять вилкой.

2.Добавить майонез, натертый плавленый сыр, соль, перец и выжатый через пресс чеснок, перемешать.

3.Сельдь почистить, помыть, разделить на филе, нарезать кусочками.

4.Лимон нарезать дольками.

5. Хлеб смазать намазкой, выложить сверху сельдь, кольца лука и лимон и можно подавать на стол.