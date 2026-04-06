Бутерброды за три минуты: как приготовить вкусную закуску с необычной намазкой (видео)
Рецепт оригинальной закуски
Сельдь – это очень вкусная и полезная рыба, которая довольно популярна в Украине. Из нее готовят шубу, подают как закуску или готовят вкусный форшмак.
Сегодня мы хотим поделиться рецептом бутербродов с селедкой, которые быстро готовятся и непременно понравятся близким. А поделились им на Instagram-странице "innakluchnik31".
Как приготовить бутерброды с сельдью
Ингредиенты:
- сельдь;
- вареные яйца;
- майонез;
- плавленый сыр;
- соль, перец, чеснок;
- лимон;
- зелень;
Способ приготовления:
1.Яйца отварить, размять вилкой.
2.Добавить майонез, натертый плавленый сыр, соль, перец и выжатый через пресс чеснок, перемешать.
3.Сельдь почистить, помыть, разделить на филе, нарезать кусочками.
4.Лимон нарезать дольками.
5. Хлеб смазать намазкой, выложить сверху сельдь, кольца лука и лимон и можно подавать на стол.