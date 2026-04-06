Секрет тонких та ніжних млинців: на чому їх правильно готувати (відео)

За цим рецептом млинці виходять завжди

Дехто любить готувати млинці не лише на Масляну, але й вихідний, просто так — до кави-чаю, як перекус чи доповнення до гарячої страви. Інші ж бояться до них підступитися і приготувати млинці ніяк не виходить.

Сьогодні ми хочемо поділитися рецептом ідеальних млинців, які приготує навіть новачок та вийдуть вони з першого разу. Такі млинці виходять ніжними та еластичними, інформують на Instagram-сторінці "demi_kitchen".

Як приготувати заварні млинці

Інгредієнти:

яйця – 3 шт.;

цукор – 1,5 скл.;

окріп – 1 скл.;

борошно – 1 скл.;

тепле молоко – 1 скл.;

сіль – дрібка;

соняшникова олія – крапля;

Спосіб приготування:

1.Яйця збити з цукром.

2.Поступово влити окріп та ретельно перемішати.

3.Поступово додати просіяне борошно та ретельно перемішати, щоб не було грудочок.

4.Додати тепле молоко та сіль, перемішати.

5.Додати трохи олії.

6.Обсмажити з обох сторін до золотистості.