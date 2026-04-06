Секрет тонких та ніжних млинців: на чому їх правильно готувати (відео)
За цим рецептом млинці виходять завжди
Дехто любить готувати млинці не лише на Масляну, але й вихідний, просто так — до кави-чаю, як перекус чи доповнення до гарячої страви. Інші ж бояться до них підступитися і приготувати млинці ніяк не виходить.
Сьогодні ми хочемо поділитися рецептом ідеальних млинців, які приготує навіть новачок та вийдуть вони з першого разу. Такі млинці виходять ніжними та еластичними, інформують на Instagram-сторінці "demi_kitchen".
Як приготувати заварні млинці
Інгредієнти:
- яйця – 3 шт.;
- цукор – 1,5 скл.;
- окріп – 1 скл.;
- борошно – 1 скл.;
- тепле молоко – 1 скл.;
- сіль – дрібка;
- соняшникова олія – крапля;
Спосіб приготування:
1.Яйця збити з цукром.
2.Поступово влити окріп та ретельно перемішати.
3.Поступово додати просіяне борошно та ретельно перемішати, щоб не було грудочок.
4.Додати тепле молоко та сіль, перемішати.
5.Додати трохи олії.
6.Обсмажити з обох сторін до золотистості.