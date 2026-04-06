Секрет тонких и нежных блинчиков: на чем их правильно готовить (видео)
По этому рецепту блины выходят всегда
Кто-то любит готовить блины не только на Масленицу, но и выходной, просто так – к кофе-чаю, как перекус или дополнение к горячему блюду. Другие же боятся к ним приступить и приготовить блины никак не выходит.
Сегодня мы хотим поделиться рецептом идеальных блинов, которые приготовит даже новичок и выйдут они с первого раза. Такие блины получаются нежными и эластичными, информируют на Instagram-странице "demi_kitchen".
Как приготовить заварные блины
Ингредиенты:
- яйца – 3 шт.;
- сахар – 1,5 ст.;
- кипяток – 1 ст.;
- мука – 1 ст.;
- теплое молоко – 1 ст.;
- соль – щепотка;
- подсолнечное масло – капля;
Способ приготовления:
1.Яйца взбить с сахаром.
2.Постепенно влить кипяток и тщательно перемешать.
3.Постепенно добавить просеянную муку и тщательно перемешать, чтобы не было комочков.
4.Добавить теплое молоко и соль, перемешать.
5.Добавить немного масла.
6.Обжарить с обеих сторон до золотистости.