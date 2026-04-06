Секрет тонких и нежных блинчиков: на чем их правильно готовить (видео)

Мария Швец
Такие блины готовятся быстро и без суеты. Фото ru.freepik.com

По этому рецепту блины выходят всегда

Кто-то любит готовить блины не только на Масленицу, но и выходной, просто так – к кофе-чаю, как перекус или дополнение к горячему блюду. Другие же боятся к ним приступить и приготовить блины никак не выходит.

Сегодня мы хотим поделиться рецептом идеальных блинов, которые приготовит даже новичок и выйдут они с первого раза. Такие блины получаются нежными и эластичными, информируют на Instagram-странице "demi_kitchen".

Как приготовить заварные блины

Ингредиенты:

  • яйца – 3 шт.;
  • сахар – 1,5 ст.;
  • кипяток – 1 ст.;
  • мука – 1 ст.;
  • теплое молоко – 1 ст.;
  • соль – щепотка;
  • подсолнечное масло – капля;

Способ приготовления:

1.Яйца взбить с сахаром.

2.Постепенно влить кипяток и тщательно перемешать.

3.Постепенно добавить просеянную муку и тщательно перемешать, чтобы не было комочков.

4.Добавить теплое молоко и соль, перемешать.

5.Добавить немного масла.

6.Обжарить с обеих сторон до золотистости.

