Ця дешева закуска завжди вас виручить: знадобляться лише квасоля та гриби (відео)
Ця незвичайна і смачна закуска має бути в кожному холодильнику
Квасолю можна не лише додавати до борщу чи готувати із засмажкою, але й робити надзвичайно смачні паштети. Ця закуска виручить коли потрібно перекусити, а також бутерброди можна подати навіть до святкового столу.
При цьому, паштет з квасолі та грибів готується дуже просто й виходить бюджетним. Рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "myroslava pekariuk".
Як приготувати паштет з квасолі та грибів
Інгредієнти:
- квасоля (біла велика) – 500 г;
- гриби білі сушені – 50 г;
- морква – 1 шт.;
- цибуля – 1 шт.;
- часник – 4 зуб.;
- гірчиця – 1 ч. л.;
- сіль, перець, паприка;
Спосіб приготування:
1.Квасолю відварити до готовності у підсоленій воді.
2.Гриби залити окропом на 15-20 хвилин.
3.Нарізати цибулю дрібним кубиком.
4.Моркву натерти на дрібній тертці.
5.Розмочені гриби довільно нарізати (воду з них не виливати).
6.Підсмажити цибулю до золотистості, додати моркву, протушкувати.
7.Додати гриби, сіль, перець, паприку, воду з грибів, все перемішати.
8.Додати відварену квасолю, вичавити часник і ще тушкувати хвилин 15-20.
9.Далі перекласти все в чашу блендера, додати гірчицю і збити паштет до однорідної маси.