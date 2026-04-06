Ця дешева закуска завжди вас виручить: знадобляться лише квасоля та гриби (відео)

Ця незвичайна і смачна закуска має бути в кожному холодильнику

Квасолю можна не лише додавати до борщу чи готувати із засмажкою, але й робити надзвичайно смачні паштети. Ця закуска виручить коли потрібно перекусити, а також бутерброди можна подати навіть до святкового столу.

При цьому, паштет з квасолі та грибів готується дуже просто й виходить бюджетним. Рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "myroslava pekariuk".

Як приготувати паштет з квасолі та грибів

Інгредієнти:

квасоля (біла велика) – 500 г;

гриби білі сушені – 50 г;

морква – 1 шт.;

цибуля – 1 шт.;

часник – 4 зуб.;

гірчиця – 1 ч. л.;

сіль, перець, паприка;

Спосіб приготування:

1.Квасолю відварити до готовності у підсоленій воді.

2.Гриби залити окропом на 15-20 хвилин.

3.Нарізати цибулю дрібним кубиком.

4.Моркву натерти на дрібній тертці.

5.Розмочені гриби довільно нарізати (воду з них не виливати).

6.Підсмажити цибулю до золотистості, додати моркву, протушкувати.

7.Додати гриби, сіль, перець, паприку, воду з грибів, все перемішати.

8.Додати відварену квасолю, вичавити часник і ще тушкувати хвилин 15-20.

9.Далі перекласти все в чашу блендера, додати гірчицю і збити паштет до однорідної маси.