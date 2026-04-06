Эта дешевая закуска всегда вас выручит: понадобятся только фасоль и грибы (видео)

Эта необычная и вкусная закуска должна быть в каждом холодильнике

Фасоль можно не только добавлять к борщу или готовить с зажаркой, но и делать вкуснейшие паштеты. Эта закуска выручит, когда нужно перекусить, а также бутерброды с таким паштетом можно подать даже к праздничному столу.

При этом паштет из фасоли и грибов готовится очень просто и получается бюджетным. Рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "myroslava pekariuk".

Как приготовить паштет из фасоли и грибов

Ингредиенты:

фасоль (белая большая) – 500 г;

грибы белые сушеные – 50 г;

морковь – 1 шт.;

лук – 1 шт.;

чеснок – 4 зуб.;

горчица – 1 ч. л.;

соль, перец, паприка;

Способ приготовления:

1. Фасоль отварить до готовности в подсоленной воде.

2.Грибы залить кипятком на 15-20 минут.

3.Нарезать лук мелким кубиком.

4.Моркву натереть на мелкой терке.

5.Размоченные грибы произвольно нарезать (воду из них не выливать).

6.Поджарить лук до золотистости, добавить морковь, протушить.

7.Добавить грибы, соль, перец, паприку, воду из грибов, все перемешать.

8.Добавить отварную фасоль, выжать чеснок и еще тушить минут 15-20.

9.Далее переложить все в чашу блендера, добавить горчицу и взбить паштет до однородной массы.