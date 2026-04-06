Котлети з родзинкою: простий рецепт, який вразить ваші смакові рецептори (відео)

Прості котлети з неймовірним смаком

Однієї із найпопулярніших м'ясних страв є котлети. Рецептів їх приготування існує безліч, зокрема, дуже смачними виходять печінкові котлети.

Сьогодні ми хочемо поділитися надзвичайно смачних та соковитих котлет з секретиком. Саме завдяки додаванню до фарша вершкового масла та твердого сиру, страва виходить ніжною та апетитною, переконують на YouTube-каналі "Смачно, просто та доступно".

Як приготувати соковиті котлети

Інгредієнти:

філе курки — 500 г;

сир — 100 г;

вершкове масло — 100 г;

сухарі — 2 ст. л.;

цибуля — 1 шт.;

часник — 2 зубки;

борошно — за бажанням для паніровки або сухарі;

олія для смаження;

Читайте також:

Спосіб приготування:

1.Куряче філе нарізати невеликими шматочками та перебити у блендері.

2.Цибулю та часник перебити у блендері, додати до фаршу.

3.Додати вершкове масло кімнатної температури.

4.Фарш перемішати, посолити, поперчити.

5.Сир натерти на невеликій тертці.

6.Додати панірувальні сухарі та натертий сир, перемішати.

7.Сформувати котлетки, викласти на тарілку та паралельно розігрівати з олією сковороду.

8.Кожну котлетку обваляти у панірувальних сухарях та обсмажити на сковороді з обох боків до золотистості.