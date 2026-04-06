Котлеты с изюминкой: простой рецепт, который поразит ваши вкусовые рецепторы (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Простые котлеты с невероятным вкусом
Одной из самых популярных мясных блюд являются котлеты. Рецептов их приготовления существует множество, в частности, вкуснейшими получаются печеночные котлеты.
Сегодня мы хотим поделиться вкуснейшими и сочными котлетами с секретиком. Именно благодаря добавлению в фарш сливочного масла и твердого сыра, блюдо получается нежным и аппетитным, убеждают на YouTube-канале "Вкусно, просто и доступно".
Как приготовить сочные котлеты
Ингредиенты:
- филе курицы – 500 г;
- сыр – 100 г;
- сливочное масло — 100 г;
- сухари — 2 ст. л.;
- лук – 1 шт.;
- чеснок — 2 зубка;
- мука — по желанию для панировки или сухари;
- масло для жарки;
Способ приготовления:
1.Куриное филе нарезать небольшими кусочками и перебить в блендере.
2.Лук и чеснок перебить в блендере, добавить в фарш.
3.Добавить сливочное масло комнатной температуры.
4.Фарш перемешать, посолить, поперчить.
5. Сыр натереть на небольшой терке.
6.Добавить панировочные сухари и натертый сыр, перемешать.
7.Сформировать котлетки, выложить на тарелку и параллельно разогревать с маслом сковороду.
8.Каждую котлетку обвалять в панировочных сухарях и обжарить на сковороде по бокам до золотистости.