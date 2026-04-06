Котлеты с изюминкой: простой рецепт, который поразит ваши вкусовые рецепторы (видео)

Мария Швец
Котлеты получатся еще вкуснее. Фото Meta.ua

Простые котлеты с невероятным вкусом

Одной из самых популярных мясных блюд являются котлеты. Рецептов их приготовления существует множество, в частности, вкуснейшими получаются печеночные котлеты.

Сегодня мы хотим поделиться вкуснейшими и сочными котлетами с секретиком. Именно благодаря добавлению в фарш сливочного масла и твердого сыра, блюдо получается нежным и аппетитным, убеждают на YouTube-канале "Вкусно, просто и доступно".

Как приготовить сочные котлеты

Ингредиенты:

  • филе курицы – 500 г;
  • сыр – 100 г;
  • сливочное масло — 100 г;
  • сухари — 2 ст. л.;
  • лук – 1 шт.;
  • чеснок — 2 зубка;
  • мука — по желанию для панировки или сухари;
  • масло для жарки;

Способ приготовления:

1.Куриное филе нарезать небольшими кусочками и перебить в блендере.

2.Лук и чеснок перебить в блендере, добавить в фарш.

3.Добавить сливочное масло комнатной температуры.

4.Фарш перемешать, посолить, поперчить.

5. Сыр натереть на небольшой терке.

6.Добавить панировочные сухари и натертый сыр, перемешать.

7.Сформировать котлетки, выложить на тарелку и параллельно разогревать с маслом сковороду.

8.Каждую котлетку обвалять в панировочных сухарях и обжарить на сковороде по бокам до золотистости.

