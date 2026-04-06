Збережіть собі цей рецепт: як приготувати ідеальну аджику (відео)
Ароматна аджика, яка прикрасить будь-яку страву
Рано чи пізно настане сезон зимової консервації, і до нього можна починати готуватися вже зараз. Ми розповідали, як приготувати лечо "по-херсонськи". Тепер розповідаємо, як приготувати особливо густу, ароматну, насичену аджику.
Рецептом поділились на ютуб-каналі "Все буде смачно". Інгредієнти за цим рецептом важаться уже в очищеному вигляді.
Інгредієнти:
- Помідори — 3 кг
- Яблука — 0,5 кг
- Морква — 0,5 кг
- Цибуля — 0,5 кг
- Перець солодкий — 700 г
- Гіркий перець — 2-4 шт
- Часник — 150 г
- Олія рафінована — 50 мл
- Оцет — 25 мл
- Цукор — 100-130 г
- Сіль — 2 ст. л.
Спосіб приготування:
- Готуємо всі овочі. З перцю дістаємо насіння, з яблук теж. З помідорів вирізаємо "пиптик". Моркву та цибулю чистимо від шкірки. Лише після цього зважуємо інгредієнти.
- Далі потрібно перекрутити на м'ясорубці помідори, яблука та цибулю. Так же обробити солодкий перець, моркву та гіркий перець.
- Перекладаємо все в каструлю. Варимо, помішуючи, півтори години після закипання
- Додаємо олію, цукор та сіль. Варимо ще півгодини.
- Додаємо перекручений часник, варимо ще 15 хвилин. За 5 хвилин до кінця варки додаємо оцет.
- В кінці перевіряємо аджику на смак, можливо потрібно буде додати солі або цукру. Розливаємо гарячу аджику по стерилізованих банках. Стерилізуємо додатково в духовці або каструлі з водою та закриваємо за технологією.
Взимку залишиться лише відкрити баночку ароматного соусу та смакувати. До речі, ми розповідали детально про те, як стерилізувати банки на пару.