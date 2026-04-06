Збережіть собі цей рецепт: як приготувати ідеальну аджику (відео)

Ароматна аджика, яка прикрасить будь-яку страву

Рано чи пізно настане сезон зимової консервації, і до нього можна починати готуватися вже зараз. Ми розповідали, як приготувати лечо "по-херсонськи". Тепер розповідаємо, як приготувати особливо густу, ароматну, насичену аджику.

Рецептом поділились на ютуб-каналі "Все буде смачно". Інгредієнти за цим рецептом важаться уже в очищеному вигляді.

Інгредієнти:

Помідори — 3 кг

Яблука — 0,5 кг

Морква — 0,5 кг

Цибуля — 0,5 кг

Перець солодкий — 700 г

Гіркий перець — 2-4 шт

Часник — 150 г

Олія рафінована — 50 мл

Оцет — 25 мл

Цукор — 100-130 г

Сіль — 2 ст. л.

Спосіб приготування:

Готуємо всі овочі. З перцю дістаємо насіння, з яблук теж. З помідорів вирізаємо "пиптик". Моркву та цибулю чистимо від шкірки. Лише після цього зважуємо інгредієнти. Далі потрібно перекрутити на м'ясорубці помідори, яблука та цибулю. Так же обробити солодкий перець, моркву та гіркий перець. Перекладаємо все в каструлю. Варимо, помішуючи, півтори години після закипання Додаємо олію, цукор та сіль. Варимо ще півгодини. Додаємо перекручений часник, варимо ще 15 хвилин. За 5 хвилин до кінця варки додаємо оцет. В кінці перевіряємо аджику на смак, можливо потрібно буде додати солі або цукру. Розливаємо гарячу аджику по стерилізованих банках. Стерилізуємо додатково в духовці або каструлі з водою та закриваємо за технологією.

Взимку залишиться лише відкрити баночку ароматного соусу та смакувати. До речі, ми розповідали детально про те, як стерилізувати банки на пару.