Сохраните себе этот рецепт: как приготовить идеальную аджику (видео)
Ароматная аджика, которая украсит любое блюдо
Рано или поздно наступит сезон зимней консервации и к нему можно начинать готовиться уже сейчас. Мы рассказывали, как приготовить лечо "по-херсонски". Теперь рассказываем, как приготовить особенно густую, ароматную, насыщенную аджику.
Рецептом поделились на ютуб-канале "Все будет вкусно". Ингредиенты по этому рецепту взвешиваются уже в очищенном виде.
Ингредиенты:
- Помидоры — 3 кг
- Яблоки — 0,5 кг
- Морковь — 0,5 кг
- Лук — 0,5 кг
- Перец сладкий – 700 г
- Горький перец — 2-4 шт.
- Чеснок – 150 г
- Масло рафинированное — 50 мл
- Уксус — 25 мл
- Сахар — 100-130 г
- Соль – 2 ст. л.
Способ приготовления:
- Готовим все овощи. Из перца достаем семена, из яблок тоже. Из помидоров вырезаем "пиптик". Морковь и лук чистим от кожуры. Только после этого взвешиваем ингредиенты.
- Далее нужно перекрутить на мясорубке помидоры, яблоки и лук. Также обработать сладкий перец, морковь и горький перец.
- Переводим все в кастрюлю. Варим, помешивая, полтора часа после закипания
- Добавляем растительное масло, сахар и соль. Варим еще полчаса.
- Добавляем извращенный чеснок, варим еще 15 минут. За 5 минут до конца варки добавляем уксус.
- В конце проверяем аджику по вкусу, возможно нужно будет добавить соли или сахара. Разливаем горячую аджику по стерилизованным банкам. Стерилизуем дополнительно в духовке или в кастрюле с водой и закрываем по технологии.
Зимой останется открыть баночку ароматного соуса и смаковать. Кстати, мы рассказывали подробно о том, как стерилизовать банки на пару.