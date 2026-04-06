Сохраните себе этот рецепт: как приготовить идеальную аджику (видео)

Ароматная аджика, которая украсит любое блюдо

Рано или поздно наступит сезон зимней консервации и к нему можно начинать готовиться уже сейчас. Мы рассказывали, как приготовить лечо "по-херсонски". Теперь рассказываем, как приготовить особенно густую, ароматную, насыщенную аджику.

Рецептом поделились на ютуб-канале "Все будет вкусно". Ингредиенты по этому рецепту взвешиваются уже в очищенном виде.

Ингредиенты:

Помидоры — 3 кг

Яблоки — 0,5 кг

Морковь — 0,5 кг

Лук — 0,5 кг

Перец сладкий – 700 г

Горький перец — 2-4 шт.

Чеснок – 150 г

Масло рафинированное — 50 мл

Уксус — 25 мл

Сахар — 100-130 г

Соль – 2 ст. л.

Способ приготовления:

Готовим все овощи. Из перца достаем семена, из яблок тоже. Из помидоров вырезаем "пиптик". Морковь и лук чистим от кожуры. Только после этого взвешиваем ингредиенты. Далее нужно перекрутить на мясорубке помидоры, яблоки и лук. Также обработать сладкий перец, морковь и горький перец. Переводим все в кастрюлю. Варим, помешивая, полтора часа после закипания Добавляем растительное масло, сахар и соль. Варим еще полчаса. Добавляем извращенный чеснок, варим еще 15 минут. За 5 минут до конца варки добавляем уксус. В конце проверяем аджику по вкусу, возможно нужно будет добавить соли или сахара. Разливаем горячую аджику по стерилизованным банкам. Стерилизуем дополнительно в духовке или в кастрюле с водой и закрываем по технологии.

Зимой останется открыть баночку ароматного соуса и смаковать. Кстати, мы рассказывали подробно о том, как стерилизовать банки на пару.