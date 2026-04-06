Як зробити справжню моркву "по-корейськи": її не можна просто засипати спеціями (відео)

Розкриваємо тонкощі приготування смачної моркви

Без овочів важко уявити свій раціон. Ми ділились вдалим рецептом баклажанів. Тепер розповідаємо, як приготувати салат, який ми звично називаємо морквою по-корейськи. Корейського, звісно, в цьому рецепті кіт наплакав, однак ця закуска має своїх фанатів, і не дарма, адже вона солодка, пікантна, ароматна і дуже соковита.

Секрет приготування такої моркви — ошпарення її гарячою олією зі спеціями. Якщо просто перемішати її з приправами, саме того насиченого смаку не буде. Рецептом у своєму відео поділилась кулінарна блогерка Любов Вальц.

Інгредієнти:

3 великі моркви

4-5 зубчиків часнику

1 ст.л. солі

3 ст.л. цукру

1 ст.л. коріандру меленого

1 ст.л. паприки солодкої

0,5 ст.л. червоного перцю (до смаку)

5 ст.л. рослинної олії

7 ст.л. оцту 9%

Спосіб приготування:

Моркву очистити і натерти на спеціальній тертці для корейської моркви. Часник очистити і пропустити через прес або дрібно нарізати. Моркву потрібно змішати з часником. Ретельно вимішати, проминаючи руками. Змішати всі інгредієнти для заправки в сковороді. Поставити на вогонь, і, помішуючи, довести до кипіння. Вилити гарячу заправку на моркву. Ретельно перемішати. Накрити ємність з морквою кришкою і залишити маринуватися на кілька годин або навіть на ніч. Чим довше морква маринується, тим насиченішим буде смак.

Куштувати закуску можна одразу, але особливо насиченим її смак стане після того, як вона настоїться. Також ми ділились рецептом апетитного салату-намазки з цибулі.