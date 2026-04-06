Как сделать настоящую морковь "по-корейски": ее нельзя просто засыпать специями (видео)

Раскрываем тонкости приготовления вкусной моркови

Без овощей трудно представить свой рацион. Теперь рассказываем, как приготовить салат, который мы обычно называем морковью по-корейски. Корейского, конечно, в этом рецепте кот наплакал, однако эта закуска имеет своих фанатов, и не зря, ведь она сладкая, пикантная, ароматная и очень сочная.

Секрет приготовления такой моркови – ошпаривание ее горячим маслом со специями. Если просто перемешать ее с приправами, именно этого насыщенного вкуса не будет. Рецептом в своем видео поделилась кулинарная блогерша Любовь Вальц.

Ингредиенты:

3 большие моркови

4-5 зубчиков чеснока

1 ст.л. соли

3 ст.л. сахара

1 ст.л. кориандра молотого

1 ст.л. паприки сладкой

0,5 ст.л. красного перца (по вкусу)

5 ст.л. растительного масла

7 ст.л. уксуса 9%

Способ приготовления:

Морковь очистить и натереть на специальной терке для корейской моркови. Чеснок очистить и пропустить через пресс или мелко порезать. Морковь нужно смешать с чесноком. Тщательно перемешать, проминая руками. Смешать все ингредиенты для заправки в сковороде. Поставить на огонь и, помешивая, довести до кипения. Вылить горячую заправку на морковь. Тщательно перемешать. Накрыть емкость с морковью и оставить мариноваться на несколько часов или даже на ночь. Чем дольше морковь мариновалась, тем насыщеннее будет вкус.

Пробовать закуску можно сразу, но особенно насыщенным ее вкус станет после того, как она настоится.