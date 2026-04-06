Ідеальний бісквіт, який виходить у всіх і ніколи не осідає: як правильно готувати тісто (відео)

Приготування бісквіта є своєрідною базою у кондитерському світі, адже на основі нього готують різноманітні смачні страви. Так, бісквіт є основою пирогів, печива, тортів та десертів.

Сьогодні ми хочемо поділитися рецептом бісквіта, який ніколи не осідає, виходить повітряним та надзвичайно ніжним. А опублікували його на Instagram-сторінці "diana.domovych".

Як приготувати ідеальний бісквіт

Інгредієнти:

яйця – 5 шт.;

цукор – 5 ст. л.;

ванільний цукор – 1 ч. л.;

борошно – 5 ст. л.;

розпушувач – 1 ч. л.;

Спосіб приготування:

1.Яйця, цукор, ванільний цукор збити міксером до збільшення маси в кілька разів – вона має стати повітряною та пухкою.

2.Просіяти борошно з розпушувачем та додати в кілька етапів, перемішуючи лопаткою рухами знизу догори. Перемішувати легко і плавно.

3.Форму застелити пергаментом або фольгою, краї нічим не змащувати.

4.Випікати у попередньо розігрітій до 170 градусів духовці близько 20 хвилин.

5.Перші 15 хвилин духовку не відкривати, щоб не впав бісквіт.

6.Готовність перевірити шпажкою.

7.Залишити бісквіт охолонути, ножем пройти по краю і вийняти із форми бісквіт.