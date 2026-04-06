Ідеальний бісквіт, який виходить у всіх і ніколи не осідає: як правильно готувати тісто (відео)
Ви не захочете готувати щось інше
Приготування бісквіта є своєрідною базою у кондитерському світі, адже на основі нього готують різноманітні смачні страви. Так, бісквіт є основою пирогів, печива, тортів та десертів.
Сьогодні ми хочемо поділитися рецептом бісквіта, який ніколи не осідає, виходить повітряним та надзвичайно ніжним. А опублікували його на Instagram-сторінці "diana.domovych".
Як приготувати ідеальний бісквіт
Інгредієнти:
- яйця – 5 шт.;
- цукор – 5 ст. л.;
- ванільний цукор – 1 ч. л.;
- борошно – 5 ст. л.;
- розпушувач – 1 ч. л.;
Спосіб приготування:
1.Яйця, цукор, ванільний цукор збити міксером до збільшення маси в кілька разів – вона має стати повітряною та пухкою.
2.Просіяти борошно з розпушувачем та додати в кілька етапів, перемішуючи лопаткою рухами знизу догори. Перемішувати легко і плавно.
3.Форму застелити пергаментом або фольгою, краї нічим не змащувати.
4.Випікати у попередньо розігрітій до 170 градусів духовці близько 20 хвилин.
5.Перші 15 хвилин духовку не відкривати, щоб не впав бісквіт.
6.Готовність перевірити шпажкою.
7.Залишити бісквіт охолонути, ножем пройти по краю і вийняти із форми бісквіт.