Идеальный бисквит, который выходит у всех и никогда не оседает: как правильно готовить тесто (видео)
Вы не захотите готовить что-то другое
Приготовление бисквита является своеобразной базой в кондитерском мире, ведь на его основе готовят разнообразные вкусные блюда. Так, бисквит является основой пирогов, печенья, тортов и десертов.
Сегодня мы хотим поделиться рецептом бисквита, который никогда не оседает, получается воздушным и нежным. А опубликовали его на Instagram-странице "diana.domovych".
Как приготовить идеальный бисквит
Ингредиенты:
- яйца – 5 шт.;
- сахар – 5 ст. л.;
- ванильный сахар – 1 ч. л.;
- мука – 5 ст. л.;
- разрыхлитель – 1 ч. л.;
Способ приготовления:
1.Яйца, сахар, ванильный сахар взбить миксером до увеличения массы в несколько раз – она должна стать воздушной и пышной.
2.Просеять муку с разрыхлителем и добавить в несколько этапов, перемешивая лопаткой движениями снизу вверх. Перемешивать легко и плавно.
3.Форму застелить пергаментом или фольгой, края ничем не смазывать.
4.Выпекать в предварительно разогретой до 170 градусов духовке около 20 минут.
5.Первые 15 минут духовку не открывать, чтобы не упал бисквит.
6.Готовность проверить шпажкой.
7. Оставить бисквит остыть, ножом пройти по краю и вынуть из формы.