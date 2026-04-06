Идеальный бисквит, который выходит у всех и никогда не оседает: как правильно готовить тесто (видео)

Приготовление бисквита является своеобразной базой в кондитерском мире, ведь на его основе готовят разнообразные вкусные блюда. Так, бисквит является основой пирогов, печенья, тортов и десертов.

Сегодня мы хотим поделиться рецептом бисквита, который никогда не оседает, получается воздушным и нежным. А опубликовали его на Instagram-странице "diana.domovych".

Как приготовить идеальный бисквит

Ингредиенты:

яйца – 5 шт.;

сахар – 5 ст. л.;

ванильный сахар – 1 ч. л.;

мука – 5 ст. л.;

разрыхлитель – 1 ч. л.;

Способ приготовления:

1.Яйца, сахар, ванильный сахар взбить миксером до увеличения массы в несколько раз – она должна стать воздушной и пышной.

2.Просеять муку с разрыхлителем и добавить в несколько этапов, перемешивая лопаткой движениями снизу вверх. Перемешивать легко и плавно.

3.Форму застелить пергаментом или фольгой, края ничем не смазывать.

4.Выпекать в предварительно разогретой до 170 градусов духовке около 20 минут.

5.Первые 15 минут духовку не открывать, чтобы не упал бисквит.

6.Готовность проверить шпажкой.

7. Оставить бисквит остыть, ножом пройти по краю и вынуть из формы.