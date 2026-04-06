Як зварити ідеальний курячий бульйон: прозорий, наваристий, смачний (відео)

Секрети наваристої страви, яка буде ситною та смачною

Курячий бульйон — улюблена страва багатьох українців. Його часто подають на обід "на перше", вживають під час хвороб і застуд, бо він легкий і поживний, а також їдять, коли треба швидко зігрітися і насититися.

Однак не всі знають, як приготувати чистий і прозорий бульйон, щоб він був без шматочків м'яса, прожилків чи жиру, які псують загальний вигляд страви. "Телеграф" вже розповідав, як готували бульйон наші бабусі, а тепер ділиться хитрістю, як зробити юшку прозорою і наваристою. Рецептом із нами поділилися на Instagram-сторінці "viktoria cooking".

Як приготувати курячий бульйон

Інгредієнти:

вода — 3 л;

курячі стегна – 500 г;

велика цибуля – 1 шт.;

морква – 2 шт.;

часник – 2 зуб.;

бульйонні кубики – 2 шт.;

петрушка та кріп – 2-3 гілочки;

сіль, перець – за смаком;

Спосіб приготування:

1.Курячі стегна ретельно помити, перекласти в каструлю.

2.Довести до кипіння на середньому вогні та варити після закипання ще 4-5 хвилин.

3.Курячі стегна забрати з каструлі, каструлю вимити і набрати нову воду.

4.Поставити на мінімальний вогонь знову варитись, додати цілу моркву та моркву, нарізану кільцями, велику цибулю, часник, декілька гілочок петрушки та кропу.

5.Додати сіль та перець за смаком і 2 бульйонних курячих кубиків.

6. Все добре перемішати та варити до готовності м‘яса та овочів, злегка прикривши кришкою. (1-1,5 години).

7.Основний секрет прозорості бульйону полягає у тому, щоб варити його на маленькому вогні та не збільшувати його.

8.Коли бульйон буде готовий – забрати зелень, цілу моркву та цибулю.

