Как сварить идеальный куриный бульон: прозрачный, наваристый, вкусный (видео)
Секреты наваристого блюда, которое будет сытным и вкусным
Куриный бульон – любимое блюдо многих украинцев. Его часто подают на обед "на первое", употребляют во время болезней и простуд, потому что он легок и питателен, а также едят, когда нужно быстро согреться и насытиться.
Однако не все знают, как приготовить чистый и прозрачный бульон, чтобы он был без кусочков мяса, прожилок или жира, которые портят общий вид блюда. "Телеграф" уже рассказывал, как готовили бульон наши бабушки, а теперь делится хитростью, как сделать уху прозрачной и наваристой. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "viktoria cooking".
Как приготовить куриный бульон
Ингредиенты:
- вода — 3 л;
- куриные бедра – 500 г;
- большой лук – 1 шт.;
- морковь – 2 шт.;
- чеснок – 2 зуб.;
- бульонные кубики – 2 шт.;
- петрушка и укроп – 2-3 веточки;
- соль, перец – по вкусу;
Способ приготовления:
1.Куриные бедра тщательно помыть, переложить в кастрюлю.
2.Довести до кипения на среднем огне и варить после закипания еще 4-5 минут.
3.Куриные бедра убрать из кастрюли, кастрюлю вымыть и набрать новую воду.
4.Поставить на минимальный огонь снова вариться, добавить целую морковь и морковь, нарезанную кольцами, большой лук, чеснок, несколько веточек петрушки и укропа.
5.Добавить соль и перец по вкусу и 2 бульонных куриных кубиков.
6.Все хорошо перемешать и варить до готовности мяса и овощей, слегка прикрыв крышкой. (1-1,5 часа).
7.Основной секрет прозрачности бульона состоит в том, чтобы варить его на маленьком огне и не увеличивать его.
8. Когда бульон будет готов – убрать зелень, целую морковь и лук.
