Как сварить идеальный куриный бульон: прозрачный, наваристый, вкусный (видео)

Секреты наваристого блюда, которое будет сытным и вкусным

Куриный бульон – любимое блюдо многих украинцев. Его часто подают на обед "на первое", употребляют во время болезней и простуд, потому что он легок и питателен, а также едят, когда нужно быстро согреться и насытиться.

Однако не все знают, как приготовить чистый и прозрачный бульон, чтобы он был без кусочков мяса, прожилок или жира, которые портят общий вид блюда. "Телеграф" уже рассказывал, как готовили бульон наши бабушки, а теперь делится хитростью, как сделать уху прозрачной и наваристой. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "viktoria cooking".

Как приготовить куриный бульон

Ингредиенты:

вода — 3 л;

куриные бедра – 500 г;

большой лук – 1 шт.;

морковь – 2 шт.;

чеснок – 2 зуб.;

бульонные кубики – 2 шт.;

петрушка и укроп – 2-3 веточки;

соль, перец – по вкусу;

Способ приготовления:

1.Куриные бедра тщательно помыть, переложить в кастрюлю.

2.Довести до кипения на среднем огне и варить после закипания еще 4-5 минут.

3.Куриные бедра убрать из кастрюли, кастрюлю вымыть и набрать новую воду.

4.Поставить на минимальный огонь снова вариться, добавить целую морковь и морковь, нарезанную кольцами, большой лук, чеснок, несколько веточек петрушки и укропа.

5.Добавить соль и перец по вкусу и 2 бульонных куриных кубиков.

6.Все хорошо перемешать и варить до готовности мяса и овощей, слегка прикрыв крышкой. (1-1,5 часа).

7.Основной секрет прозрачности бульона состоит в том, чтобы варить его на маленьком огне и не увеличивать его.

8. Когда бульон будет готов – убрать зелень, целую морковь и лук.

