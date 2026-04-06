Більшість інгредієнтів — за знижкою: цей салат з крабовими паличками варто приготувати на Великдень
Готується за 15 хвилин
Салати з крабовими паличками давно стали класикою на святковому столі. Вони легкі у приготуванні та завжди виходять смачними. Саме тому такі салати готують і на сімейні застілля, і на великі урочистості. На Великдень можна приготувати салат з крабовими паличками та морквою по-корейськи. За цим рецептом страва виходить пікантною, соковитою і дуже апетитною.
Більшість продуктів для цього салату зараз можна купити за акціями і добре зекономити.
Як приготувати салат з крабовими паличками та морквою по-корейськи
Інгредієнти:
- морква по-корейськи — 300 г
- крабові палички — 360 г
- яйця варені — 4 шт.
- плавлені сирки — 2 шт.
- часник — 2–3 зубчики
- сіль — за смаком
- перець — за смаком
- майонез — за смаком
Етапи приготування:
- Відваріть яйця круто, остудіть і очистіть. Натріть їх на великій тертці.
- Плавлені сирки злегка підморозьте, а потім натріть на тертці.
- Крабові палички наріжте невеликими шматочками або соломкою.
- У глибоку миску викладіть моркву по-корейськи, додайте натерті яйця, сирки та нарізані крабові палички.
- Пропустіть часник через прес і додайте до салату.
- Посоліть, поперчіть за смаком, заправте майонезом.
- Ретельно перемішайте всі інгредієнти.