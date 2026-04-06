Більшість інгредієнтів — за знижкою: цей салат з крабовими паличками варто приготувати на Великдень

Наталя Граковська
Салат із крабових паличок і моркви по-корейськи
Салат із крабових паличок і моркви по-корейськи. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Готується за 15 хвилин

Салати з крабовими паличками давно стали класикою на святковому столі. Вони легкі у приготуванні та завжди виходять смачними. Саме тому такі салати готують і на сімейні застілля, і на великі урочистості. На Великдень можна приготувати салат з крабовими паличками та морквою по-корейськи. За цим рецептом страва виходить пікантною, соковитою і дуже апетитною.

Більшість продуктів для цього салату зараз можна купити за акціями і добре зекономити.

Як приготувати салат з крабовими паличками та морквою по-корейськи

Інгредієнти:

  • морква по-корейськи — 300 г
  • крабові палички — 360 г
  • яйця варені — 4 шт.
  • плавлені сирки — 2 шт.
  • часник — 2–3 зубчики
  • сіль — за смаком
  • перець — за смаком
  • майонез — за смаком

Етапи приготування:

  1. Відваріть яйця круто, остудіть і очистіть. Натріть їх на великій тертці.
  2. Плавлені сирки злегка підморозьте, а потім натріть на тертці.
  3. Крабові палички наріжте невеликими шматочками або соломкою.
  4. У глибоку миску викладіть моркву по-корейськи, додайте натерті яйця, сирки та нарізані крабові палички.
  5. Пропустіть часник через прес і додайте до салату.
  6. Посоліть, поперчіть за смаком, заправте майонезом.
  7. Ретельно перемішайте всі інгредієнти.
