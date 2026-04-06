Большинство ингредиентов – по скидке: этот салат с крабовыми палочками стоит приготовить на Пасху
Готовится за 15 минут
Салаты с крабовыми палочками давно стали классикой на праздничном столе. Они простые в приготовлении и всегда получаются вкусными. Именно поэтому такие салаты готовят и на семейные застолия, и на большие торжества. На Пасху можно приготовить салат с крабовыми палочками и морковью по-корейски. По этому рецепту блюдо выходит пикантным, сочным и очень аппетитным.
Большинство продуктов для этого салата сейчас можно купить по акциям и хорошо сэкономить. К примеру, в супермаркете "Сільпо" сейчас действуют скидки на крабовые палочки, морковь по-корейски и плавленые сырки. Если покупать ингредиенты без скидок, то их общая стоимость составит 290,18 грн. Но, по акции те же продукты обойдутся значительно дешевле — всего 237,77 грн. Экономия будет составлять 52,41 грн.
Как приготовить салат с крабовыми палочками и морковью по-корейски
Ингредиенты:
- морковь по-корейски — 300 г
- крабовые палочки — 360 г
- яйца вареные – 4 шт.
- плавленые сырки – 2 шт.
- чеснок — 2-3 зубчика
- соль — по вкусу
- перец — по вкусу
- майонез – по вкусу
Этапы приготовления:
- Отварите яйца вкрутую, остудите и очистите. Натрите их на крупной терке.
- Плавленые сырки слегка подморозьте, а затем натрите на терке.
- Крабовые палочки нарежьте небольшими кусочками или соломкой.
- В глубокую миску выложите морковь по-корейски, добавьте натертые яйца, сырки и нарезанные крабовые палочки.
- Пропустите чеснок через пресс и добавьте в салат.
- Посолите, поперчите по вкусу, заправьте майонезом.
- Тщательно перемешайте все ингредиенты.