Укр

Большинство ингредиентов – по скидке: этот салат с крабовыми палочками стоит приготовить на Пасху

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
Читати українською
Салат из крабовых палочек и моркови по-корейски
Салат из крабовых палочек и моркови по-корейски.

Готовится за 15 минут

Салаты с крабовыми палочками давно стали классикой на праздничном столе. Они простые в приготовлении и всегда получаются вкусными. Именно поэтому такие салаты готовят и на семейные застолия, и на большие торжества. На Пасху можно приготовить салат с крабовыми палочками и морковью по-корейски. По этому рецепту блюдо выходит пикантным, сочным и очень аппетитным.

Как приготовить салат с крабовыми палочками и морковью по-корейски

Ингредиенты:

  • морковь по-корейски — 300 г
  • крабовые палочки — 360 г
  • яйца вареные – 4 шт.
  • плавленые сырки – 2 шт.
  • чеснок — 2-3 зубчика
  • соль — по вкусу
  • перец — по вкусу
  • майонез – по вкусу

Этапы приготовления:

  1. Отварите яйца вкрутую, остудите и очистите. Натрите их на крупной терке.
  2. Плавленые сырки слегка подморозьте, а затем натрите на терке.
  3. Крабовые палочки нарежьте небольшими кусочками или соломкой.
  4. В глубокую миску выложите морковь по-корейски, добавьте натертые яйца, сырки и нарезанные крабовые палочки.
  5. Пропустите чеснок через пресс и добавьте в салат.
  6. Посолите, поперчите по вкусу, заправьте майонезом.
  7. Тщательно перемешайте все ингредиенты.
Теги:
#Рецепты #Салат #Морковь #Крабовые палочки