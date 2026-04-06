Масло 82% подешевшало на 54 грн: саме час готувати здобну паску (відео)

У передвеликодній період попит на якісні інгредієнти для здобної випічки традиційно зростає.

Саме зараз мережі супермаркетів пропонують вигідні акції, які дозволяють суттєво зекономити на підготовці до свята. Зокрема, у "Сільпо" триває вигідна пропозиція на один із ключових продуктів для паски — вершкове масло. Це чудова нагода не лише придбати якісний інгредієнт за зниженою ціною, а й приготувати справжню здобну паску з насиченим смаком.

Так, з 2 до 8 квітня 2026 року (акція діє ще обмежений час) у всіх магазинах мережі "Сільпо" доступне масло солодковершкове "Яготинське" екстра 82,5% зі знижкою 41%. Замість звичайної ціни 134 грн продукт можна придбати за 79,99 грн. Високий відсоток жирності робить це масло ідеальним для здобної випічки: саме воно відповідає за ніжну текстуру, аромат і "волокнистість" паски.

При виборі масла для паски варто звертати увагу на жирність не менше 82%. Продукти з нижчим показником або спреди можуть погіршити структуру тіста — воно буде менш пишним і швидше черствітиме. Якісне вершкове масло має рівномірний світло-жовтий колір і приємний вершковий аромат без сторонніх запахів. Рецептом смакоти з нами поділилися на instagram-сторінці "irina_kozachuk_".

Як приготувати пухку паску

Інгредієнти:

борошно — 1,3–1,5 кг;

молоко — 750 мл;

вершкове масло 82,5% — 300 г;

цукор — 400 г;

пресовані дріжджі — 50 г;

жовтки — 10 шт.;

яйця — 2 шт.;

родзинки і цукати — 400 г;

коньяк — 50 мл;

цедра апельсина — з 1 шт.;

ваніль — за смаком.

Спосіб приготування:

Підігріти частину молока до температури близько 30°C, додати дріжджі, цукор і частину борошна, перемішати та залишити в теплому місці на 30 хвилин. Збити яйця та жовтки з цукром до пишної маси. Додати до опари решту молока, яєчну суміш, борошно, сухофрукти, цедру, ваніль і коньяк, перемішати. Влити розтоплене вершкове масло та замісити м’яке тісто, яке злегка липне до рук. Вимішувати тісто не менше 20 хвилин до еластичності, накрити та залишити в теплому місці до збільшення об’єму у 2–3 рази. Викласти тісто у форми на третину об’єму, дати підійти майже до краю. Випікати при температурі 170°C приблизно 40–45 хвилин до готовності. Під час приготування важливо не перегріти молоко — це може знизити активність дріжджів. Також не варто перевантажувати тісто борошном: надто туге тісто дасть щільну, "забиту" текстуру. Для різноманітності родзинки можна замінити на в’ялену журавлину або курагу, а коньяк — на апельсиновий сік або ромову есенцію.

Як і з чим подавати

Паску традиційно подають як самостійну святкову випічку, доповнюючи її білковою глазур’ю або цукровою пудрою. Для декору використовують цукати, горіхи або кольорову посипку. Вона чудово поєднується з чаєм, кавою або молоком. Також паску можна подавати з вершковим сиром чи домашнім варенням, що підкреслить її здобний смак.

Завдяки акційним пропозиціям якісні інгредієнти стають доступнішими, а домашня випічка — ще приємнішою. Саме зараз вдалий момент підготуватися до свята та спекти ароматну паску, яка стане окрасою великоднього столу.