Для найсмачніших дерунів картопля не потрібна: їх слід готувати з іншого продукту (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
За цим рецептом приготувати деруни зможе навіть новачок на кухні
Прості овочеві закуски — чудова нагода розбавити свій раціон. Якщо ви вже готували ароматні биті огірки, зверніть увагу на наступний рецепт.
Ви могли не знати, та найсмачніші деруни готуються не з картоплі. Насправді їх слід готувати з кабачків. Вдалим рецептом поділились на українському кулінарному ютуб-каналі "КІІТ".
Інгредієнти:
- Кабачки – 500 г
- Сіль – 1 чайна ложка
- Яйце – 1 штука
- Чорний мелений перець — до смаку
- Борошно – 1 столова ложка
- Рослинна олія – для смаження
Спосіб приготування:
- Кабачки ретельно помийте, зріжте кінчики і натріть на крупній тертці. Посоліть і відставте на 10 хвилин, щоб стекла зайва рідина.
- Відіжміть кабачки від зайвої рідини. Додайте яйце, перець і борошно. Ретельно перемішайте до однорідної маси.
- Розігрійте сковороду з рослинною олією. Викладайте тісто столовою ложкою на сковороду і смажте з обох боків до золотистої скоринки. Викладати їх варто на паперові рушники — щоб прибрати зайвий жир.
Подавайте оладки гарячими зі сметаною. Їх навіть можна приготувати як закуску чи гарнір до ароматного м’ясного гуляшу.