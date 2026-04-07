Для найсмачніших дерунів картопля не потрібна: їх слід готувати з іншого продукту (відео)

Наталя Граковська
Смачні кабачкові оладки
Смачні кабачкові оладки.

За цим рецептом приготувати деруни зможе навіть новачок на кухні

Прості овочеві закуски — чудова нагода розбавити свій раціон.

Ви могли не знати, та найсмачніші деруни готуються не з картоплі. Насправді їх слід готувати з кабачків. Вдалим рецептом поділились на українському кулінарному ютуб-каналі "КІІТ".

Інгредієнти:

  • Кабачки – 500 г
  • Сіль – 1 чайна ложка
  • Яйце – 1 штука
  • Чорний мелений перець — до смаку
  • Борошно – 1 столова ложка
  • Рослинна олія – для смаження

Спосіб приготування:

  1. Кабачки ретельно помийте, зріжте кінчики і натріть на крупній тертці. Посоліть і відставте на 10 хвилин, щоб стекла зайва рідина.
  2. Відіжміть кабачки від зайвої рідини. Додайте яйце, перець і борошно. Ретельно перемішайте до однорідної маси.
  3. Розігрійте сковороду з рослинною олією. Викладайте тісто столовою ложкою на сковороду і смажте з обох боків до золотистої скоринки. Викладати їх варто на паперові рушники — щоб прибрати зайвий жир.

Подавайте оладки гарячими зі сметаною. Їх навіть можна приготувати як закуску чи гарнір до ароматного м’ясного гуляшу.

