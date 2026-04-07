Для самых вкусных дерунов картофель не нужен: их следует готовить из другого продукта (видео)

По этому рецепту приготовить деруны сможет даже новичок на кухне

Простые овощные закуски – отличный повод разбавить свой рацион. Если вы уже готовили ароматные битые огурцы, обратите внимание на следующий рецепт.

Вы могли не знать, но самые вкусные драники готовятся не из картофеля. На самом деле их следует готовить из кабачков. Удачным рецептом поделились на украинском кулинарном ютуб-канале "КИИТ".

Ингредиенты:

Кабачки – 500 г

Соль – 1 чайная кровать

Яйцо – 1 штука

Черный молотый перец — по вкусу

Мука – 1 столовая ложка

Растительное масло – для жарки

Способ приготовления:

Кабачки тщательно помойте, срежьте кончики и натрите на крупной терке. Посолите и отставьте на 10 минут, чтобы стекла лишняя жидкость. Отожмите кабачки от излишней жидкости. Добавьте яйцо, перец и муку. Тщательно перемешайте до однородной массы. Разогрейте сковороду с растительным маслом. Выкладывайте тесто столовой ложкой на сковороду и жарьте с обеих сторон до золотистой корочки. Выкладывать их следует на бумажные полотенца – чтобы убрать лишний жир.

Подавайте оладьи горячими со сметаной. Их даже можно приготовить в качестве закуски или гарнира к ароматному мясному гуляшу.