Ваші близькі будуть у захваті від цих котлет: рецепт, який ви точно захочете повторити (відео)
Котлети зникнуть зі столу миттєво
Котлети є досить популярною стравою, як на українських застіллях, так і на кожен день. Дехто готує їх з м'ясного фаршу, існують також пісні котлети або печінкові.
Сьогодні ми пропонуємо приготувати котлети, які, ймовірно, ви ще ніколи не готували. На перший погляд приготування котлет саме з цього продукту може здатися дивним, однак ви здивуєтеся, наскільки смачними вони виходять. Йдеться про котлети з оселедця, рецептом яким з нами поділилися на YouTube-каналі "Експериментуємо на кухні".
Як приготувати котлети з оселедця
Інгредієнти:
- оселедець морожений — 800 г (2 шт.);
- цибуля — 2 шт.;
- волоські горіхи — 10 шт.;
- батон — 3-4 скибки;
- вершкове масло — 10 г;
- сіль, чорний мелений перець, мускатний горіх
- соняшникова олія для смаження
- борошно для панірування
Спосіб приготування:
1.Цибулю нарізати кубиками, одну обсмажити на розігрітій з олією сковороді, іншу залишити.
2.Оселедець почистити, прибрати все зайве, рибу вимити та розділити на філе.
3.Хліб замочити у воді.
4.Оселедець, хліб та горіхи перекрутити через м'ясорубку.
5.До фаршу додати спеції та сіль, перемішати.
6.Додати масло, перемішати.
7.Фарш добре перемішати та відбити.
8.Сформувати з фаршу котлети, обваляти у борошні та обсмажити на розігрітій з олією сковороді до золотистості.