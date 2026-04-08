Ваші близькі будуть у захваті від цих котлет: рецепт, який ви точно захочете повторити (відео)

Марія Швець
Ці котлетки оцінять близькі. Фото ru.freepik.com

Котлети зникнуть зі столу миттєво

Котлети є досить популярною стравою, як на українських застіллях, так і на кожен день. Дехто готує їх з м'ясного фаршу, існують також пісні котлети або печінкові.

Сьогодні ми пропонуємо приготувати котлети, які, ймовірно, ви ще ніколи не готували. На перший погляд приготування котлет саме з цього продукту може здатися дивним, однак ви здивуєтеся, наскільки смачними вони виходять. Йдеться про котлети з оселедця, рецептом яким з нами поділилися на YouTube-каналі "Експериментуємо на кухні".

Як приготувати котлети з оселедця

Інгредієнти:

  • оселедець морожений — 800 г (2 шт.);
  • цибуля — 2 шт.;
  • волоські горіхи — 10 шт.;
  • батон — 3-4 скибки;
  • вершкове масло — 10 г;
  • сіль, чорний мелений перець, мускатний горіх
  • соняшникова олія для смаження
  • борошно для панірування

Спосіб приготування:

1.Цибулю нарізати кубиками, одну обсмажити на розігрітій з олією сковороді, іншу залишити.

2.Оселедець почистити, прибрати все зайве, рибу вимити та розділити на філе.

3.Хліб замочити у воді.

4.Оселедець, хліб та горіхи перекрутити через м'ясорубку.

5.До фаршу додати спеції та сіль, перемішати.

6.Додати масло, перемішати.

7.Фарш добре перемішати та відбити.

8.Сформувати з фаршу котлети, обваляти у борошні та обсмажити на розігрітій з олією сковороді до золотистості.

